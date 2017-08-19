Для цього Finance.ua підготував вам покрокову найдетальнішу інструкцію, як перевірити об’єкти нерухомості перед купівлею.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 10:33
Як перевіряти об'єкти нерухомості перед покупкою - покрокова
Купівля власного житла - справа серйозна. Вона потребує не лише значної кількості коштів, але й сталевих нервів та знань. Щоб не натрапити на недобросовісного продавця, свою безпеку ви маєте забезпечити самостійно.
Для цього Finance.ua підготував вам покрокову найдетальнішу інструкцію, як перевірити об’єкти нерухомості перед купівлею.
Зберігайте до себе в Закладки і майте завжди під рукою!
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