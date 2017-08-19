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Як перевіряти об'єкти нерухомості
перед покупкою - покрокова

Як перевіряти об'єкти нерухомості перед покупкою - покрокова
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:33

Як перевіряти об'єкти нерухомості перед покупкою - покрокова

Купівля власного житла - справа серйозна. Вона потребує не лише значної кількості коштів, але й сталевих нервів та знань. Щоб не натрапити на недобросовісного продавця, свою безпеку ви маєте забезпечити самостійно.

Для цього Finance.ua підготував вам покрокову найдетальнішу інструкцію, як перевірити об’єкти нерухомості перед купівлею.

Зберігайте до себе в Закладки і майте завжди під рукою!

Як перевіряти об'єкти нерухомості перед покупкою - покрокова інструкція!

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Ірина_
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