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ВЕГА

ВЕГА
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:05

ВЕГА

Коллеги кто знает как можно отключиться от проклятой ахметовкой телеком структуры ВЕГА офисы застыли без работников на карантин с начала года... тарифы выросли в разы. Поддержка молчит второй год. Сайт лежит.. Только пеня идет..
Вообще такой подход настораживает.. рыжий в прошлом был тем, кто притрагивается к чему то и оно становится золотом. Теперь все эти активы стали гипер токсичными не говоря уже об услугах их...
P/S/ Модераторы может есть смысл создать тему про эту компанию Р.Л.А.
по отзывам соседей заявы в полицию от них не принимают. К примеру, каждый день под львовским офисом Веги скапливается не менее двадцати пенсионеров пытающихся разорвать эти цепкие отношения.. И так на протяжении полугода. Обещали с 1 сентября а все офисы в Украине и далее не работают..
vladislavlvov
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