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НБУ закликав повертати позичальників з кредитних канікул
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 вер, 2020 21:27
Пропонуємо до обговорення:
Кредитні канікули не можуть тривати вічно.
Дивися повний текст НБУ закликав повертати позичальників з кредитних канікул
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R2
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Додано: Сер 09 вер, 2020 21:27
Решением НБУ в Украине отменили карантин?
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dedulik
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Додано: Сер 09 вер, 2020 21:38
Пандемия или эпидемия уже всьо?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 10 вер, 2020 10:32
Вкладчик1234 написав:
Пандемия или эпидемия уже всьо?
У нас как обычно каждый сверчок себе начальник.
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Ratatui
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Додано: Чет 10 вер, 2020 11:43
dedulik написав:
Решением НБУ в Украине отменили карантин?
Карантин не эквивалент кредитным каникулам. Каникулы ввели как временную льготу для заемщиков, но это совсем не означает, что они будут на весь карантин
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Faceless
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