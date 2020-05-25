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НБУ закликав повертати
позичальників з кредитних канікул

НБУ закликав повертати позичальників з кредитних канікул
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:27

НБУ закликав повертати позичальників з кредитних канікул

Пропонуємо до обговорення:
Кредитні канікули не можуть тривати вічно.

Дивися повний текст НБУ закликав повертати позичальників з кредитних канікул.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:27

Решением НБУ в Украине отменили карантин?
dedulik
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:38

Пандемия или эпидемия уже всьо?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:32

  Вкладчик1234 написав:Пандемия или эпидемия уже всьо?


У нас как обычно каждый сверчок себе начальник.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:43

  dedulik написав:Решением НБУ в Украине отменили карантин?

Карантин не эквивалент кредитным каникулам. Каникулы ввели как временную льготу для заемщиков, но это совсем не означает, что они будут на весь карантин
Faceless
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