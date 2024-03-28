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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 287288289290

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
6
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 01:46

novichok Пройде.Головне до 16-00
Вадимка
 
Повідомлень: 318
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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  #<1 ... 287288289290
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