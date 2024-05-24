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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 293294295296

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
6
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:32

  won написав:
sens написав:
  Кассандра написав:С год назад стала клиенткой изи, заходила через дию по закордонному паспорту, срок годности до конца десятилетия. Пару дней назад пришёл пушик с предложением актуализировать данные. Предлагает дию и паспорт книжечку. В Дие по закордонному не даёт, пишет, что запрос содержит отсутствующие в Дие документы. Как я поняла, хотят фото паспорта книжечки.
Вопрос - кто-нибудь сталкивался с таким и насколько это законно отказать по закордонному и требовать бумажный паспорт. Ну и как такое можно обойти, если это вообще возможно? У мужа та же фигня :roll:
нещодавно в Кредит Дніпро ще треба було селфі робити окрім дія підпису

У вас дійсно якась дислексія, чи як?))) Я дивуюсь, як ви придумуєте відповідь на питання, якого не існує, зате яка абсолютно не стосується безпосередньо поставленого запитання))) І форумчани це вже давно підмітили.
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sens
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:45

  sens написав:
  won написав:
sens написав:нещодавно в Кредит Дніпро ще треба було селфі робити окрім дія підпису

У вас дійсно якась дислексія, чи як?))) Я дивуюсь, як ви придумуєте відповідь на питання, якого не існує, зате яка абсолютно не стосується безпосередньо поставленого запитання))) І форумчани це вже давно підмітили.
хотаб Анатолій Шевченко - разлогінься

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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:08

  Кассандра написав:С год назад стала клиенткой изи, заходила через дию по закордонному паспорту, срок годности до конца десятилетия. Пару дней назад пришёл пушик с предложением актуализировать данные. Предлагает дию и паспорт книжечку. В Дие по закордонному не даёт, пишет, что запрос содержит отсутствующие в Дие документы. Как я поняла, хотят фото паспорта книжечки.
Вопрос - кто-нибудь сталкивался с таким и насколько это законно отказать по закордонному и требовать бумажный паспорт. Ну и как такое можно обойти, если это вообще возможно? У мужа та же фигня :roll:

Ну как обойти... Забить пока на этот пушик и посмотреть, что дальше будет.
У вас было такое, что страна оплаты изиной картой и страна нахождения телефона с приложением отличаются?
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:44

Re: izibank

  Кассандра написав:Вопрос - кто-нибудь сталкивался с таким и насколько это законно отказать по закордонному и требовать бумажный паспорт. Ну и как такое можно обойти, если это вообще возможно?
Я сталкивался.
Даже, если проходить актуализацию через паспорт-книжечку, то в izibank этот процесс печальный. Данные паспорта и адреса регистрации обновить нельзя вручную.

Если есть возможность посетить отделение ТАС, то лучше это сделать. Фактически, если пройдёте актуализацию данных в ТАС, то она обновиться и по izibank -- требование будет выполнено и в поддержке это можно уточнить.
Howl
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