Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:47

Howl написав: Кассандра написав: Вопрос - кто-нибудь сталкивался с таким и насколько это законно отказать по закордонному и требовать бумажный паспорт. Ну и как такое можно обойти, если это вообще возможно? Вопрос - кто-нибудь сталкивался с таким и насколько это законно отказать по закордонному и требовать бумажный паспорт. Ну и как такое можно обойти, если это вообще возможно? Я сталкивался.

Даже, если проходить актуализацию через паспорт-книжечку, то в izibank этот процесс печальный. Я сталкивался.Даже, если проходить актуализацию через паспорт-книжечку, то в izibank этот процесс печальный.

Оно как-то не всех так обижает? Я уже даже не помню какой у меня там паспорт (вроде, книжечка), но недавно приходил пушик, что нужно обновить данные, причём в течение что-то вроде недели. И они тут же обновили и свой сервер после чего версия из гуглоплея с ним работать перестала. Пришлось ставить APK с сайта и с ним всё прошло за несколько тычков. Потом ещё через месяц почему-то опять пришёл такой пушик, я зашёл в раздел обновлений данных и там написало, что произошла непонятная ошибка. Забил. Больше не просило пока всё работает.