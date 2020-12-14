|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 сер, 2025 00:05
Investor_K написав:
Кінгконг
Чи є у вас інфо по комерційній нерухомості?
Ігнорять всі? Ну нічого, все буде добре. 😝
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15912
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2467 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Пон 11 сер, 2025 00:19
Хомякоид написав: Faceless написав:
Хомякоид написав:
В Діброві 3 кімнатні квартири від 80 метрів.
По 1000 кв.м. в новобудові з ремонтом біля майбутньої станції метро.
Схоже пішов панік селл. В народа не витримують нерви.
Скоріше помилка, бо якщо перейти на перший пост про угоду, там нічого про ремонт немає.
Немає там таких цін з ремонтом
Так що кінг фуфло тут штовхає ?
До чого тут Кінг, це може бути помилка агентства
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36499
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8233 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25332
|17150278
|
|
|1380
|6673327
|
|
|3
|73016
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim