Закажи выписку по счёту, там будут указаны паспортные данные и адрес регистрации.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 тра, 2024 09:35
Re: izibank
Додано: Суб 25 тра, 2024 12:10
Спасибо за информацию, но зачем? Работает и ладно. Когда ещё раз придёт пора уточнять, по-идее, будет уже не важно какой был.
Додано: Суб 25 тра, 2024 15:43
Re: izibank
moveton, обслуживание у менеджера и в кассе возможно по тому документу, который есть в системе банка.
Додано: Суб 25 тра, 2024 15:52
Это ж Изя. Откуда у него менеджеры и кассы? У него только поддержка в чате и она пока у меня паспорт показывать не просила. А Тазику я отдельно в отделение паспорт носил, там я знаю какой.
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