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У Нацбанку розповіли, що планують робити з монетами 50...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 лип, 2025 20:06
Пропонуємо до обговорення:
Голова Національного банку Андрій Пишний повідомив, що НБУ розглядає можливість поетапного вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. За його словами, вони вже практично не використовуються в розрахунках.
Натомість ситуація з монетами номіналом 50 копійок інша — попит на них стабільний, особливо в торгівлі. Тому їх і далі карбуватимуть та поповнюватимуть обіг.
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