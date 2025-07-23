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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 341342343344

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
10
2- Погане. Некомпетентне.
14%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
6
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 18:24

  novichok написав:Вже спростували. Помилка вийшла.


Для них - це тупо база базована
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 19:57

  klug написав:Ізя офіційно закріпив у ДКОБ своє право образитися на клієнта, у тому числі через його погані відгуки про банку та неетичну поведінку, і на цій підставі розірвати з ним ділові відносини.

Дуже розумна та логічна банка з глибоким розумінням причинно-наслідкових зв'язків і непересічним стратегічним мисленням. Весь у маму.


Цікаво як це буде працювати, і чи будуть вони дійсно закривати рахунки повністю, я просто уявляю клієнта, якому надійшли залишки до іншого банку, а потім питають - "а чому Вам відмовили в минулому банку?", а клієнт - "Та оператора обізвав" :mrgreen:
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 16:15

Re: izibank

Кто знает, акционный КБ 0,1% за пополнение в терминалах Изипэй входит в стандартный лимит КБ 600 грн или на него действует отдельный лимит?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 16:30

  Кащей написав:Кто знает, акционный КБ 0,1% за пополнение в терминалах Изипэй входит в стандартный лимит КБ 600 грн или на него действует отдельный лимит?

Это отдельный лимит, выделен в разделе партнёров.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 16:53

  aanonimovic594 написав:Цікаво як це буде працювати, і чи будуть вони дійсно закривати рахунки повністю, я просто уявляю клієнта, якому надійшли залишки до іншого банку, а потім питають - "а чому Вам відмовили в минулому банку?", а клієнт - "Та оператора обізвав"

Щодо оператора, то воно і до змін у ДКБО так працювало - одну місцеву коалу виперли одразу з ізі та ТАСі за те, що бикував до оператора, принаймні таке враження склалося зі слізного опису. І якщо Ви думаєте, що банк реципієнт буде дуже довго розбиратися, що і як, то це навряд. Часто такі надходження викликають ланцюгову реакцію із виставлення на мороз у кожному наступному банку.
klug
 
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