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Так если в грейсе какие ж проценты? Лучше проценты вообще не платить собственно.
А карточки сами закрыли, и отлично.
То просили заявление писать и отсылать фото, а тут бац и сами.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 лип, 2025 16:42
[/quote]
Так если в грейсе какие ж проценты? Лучше проценты вообще не платить собственно.
А карточки сами закрыли, и отлично.
То просили заявление писать и отсылать фото, а тут бац и сами.
Додано: Нед 27 лип, 2025 23:29
Пришло сообщение о бесплатном перевыпуска кредитной.
Кто-то пробовал уже перевыпускать, а то в настройках написано что 50 грн стоит перевыпуск...
Додано: Нед 27 лип, 2025 23:48
Додано: Пон 28 лип, 2025 00:10
Re: izibank
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