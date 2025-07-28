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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 343344345346

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
10
2- Погане. Некомпетентне.
14%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
6
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 18:20

  lloydbanksua написав:
  ВIВ написав:
  wolt450 написав:При перевипуску написало комісія нуль

А у меня пишет что 2% будет на август.
Т.е. смело перевыпускать, 50 грн. не сожреть?

Это вам ещё повезло, мне в марте сами перевыпуск сделали и никакой плюшки в виде кешбека не налили.


в ІЗІбанку робили зміну бінкодів по карткам, тобто перші 6 цифр було змінено і карту зробили вони тезнічно не кредитною, а дебетовою (тобто дебетова карта на яку просто можна встановити кредитний ліміт)
aanonimovic594
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  aanonimovic594 написав:краще до підтримки звернутись

Ага. Це ж так ізі у ізі...
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 19:30

Re: izibank

  wolt450 написав:і пластик пообіцяли безкоштовно вислати Новою поштою

Доставка бесплатно, а сам пластик 50 грн. или тоже бесплатно?
ВIВ
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