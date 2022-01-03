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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 чер, 2025 15:38
ignorabimus написав:
Так і задумано?
Сам і відповідаю: підтримка відповіла, що так, наразі так і задумано. Ліміти банк міняє автоматично по своїм алгоритмам, від дій користувача в застосунку це поки не залежить.
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ignorabimus
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Додано: Сер 09 лип, 2025 23:19
Облом трапився у цьому банку, відділення на Жилянський,75 у Києві. Менеджер не змогла оформити депо, витратив півгодини, вона не спромоглась і виправдовувалась технічними проблемами. Персонал недолугий (
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maykov1964
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Додано: Чет 10 лип, 2025 11:19
maykov1964 написав:
Облом трапився у цьому банку, відділення на Жилянський,75 у Києві. Менеджер не змогла оформити депо, витратив півгодини, вона не спромоглась і виправдовувалась технічними проблемами. Персонал недолугий (
а самотужки в додатку?
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greenozon
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Додано: Сер 30 лип, 2025 14:39
Тут можна закрити кредитку віддалено (юнекс Кард 2) чи треба йти у відділення?
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Boundless
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Додано: Сер 30 лип, 2025 14:47
Boundless написав:
Тут можна закрити кредитку віддалено (юнекс Кард 2) чи треба йти у відділення?
в цьому банку всі хочуть отримати КК а ви - закривати
поділіться будь ласка рецептом отримання
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Додано: Сер 30 лип, 2025 15:17
greenozon написав: Boundless написав:
Тут можна закрити кредитку віддалено (юнекс Кард 2) чи треба йти у відділення?
в цьому банку всі хочуть отримати КК а ви - закривати
поділіться будь ласка рецептом отримання
Як писав класик, "Лупайте сю скалу! Нехай нi жар, нi холод
Не спинить вас"
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Додано: Сер 30 лип, 2025 17:10
maykov1964 написав:
Облом трапився у цьому банку, відділення на Жилянський,75 у Києві. Менеджер не змогла оформити депо, витратив півгодини, вона не спромоглась і виправдовувалась технічними проблемами. Персонал недолугий (
Технічні проблеми і в інших банках не рідкість...
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Додано: Суб 02 сер, 2025 04:52
greenozon написав: Boundless написав:
Тут можна закрити кредитку віддалено (юнекс Кард 2) чи треба йти у відділення?
в цьому банку всі хочуть отримати КК а ви - закривати
поділіться будь ласка рецептом отримання
А там її складно отримати, чи є якісь умови прикольні, просто не в курсі
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aanonimovic594
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