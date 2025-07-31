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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 лип, 2025 10:51
-VICTOR- написав:посетитель
так ото ж...
я йому про моментальні платежі,а він мені про 3 дні...діалог , як в тому анекдоті де спілкувались глухий зі сліпим
на мою наполегливу вимогу дати відповідь з якої причини не відправлений платіж , коли він успішний і є квитанція , обіцяли відповідь завтра ....не дуже я впевнений що так і буде , однак колег тут проінформую чим ця ситуація закінчилась . Схоже у ІЗІ фінансові проблеми..
Сьогодні вранці робив 2 сепи в Кульку і Бобру - залетіли обидва за 1-2хв. Якби до цього прочитав ваше повідомлення, робив би платежі з іншого банку...Виводжу потроху з заначки, бо зовсім якось стало незатишно тут
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Додано: Чет 31 лип, 2025 10:58
Коллеги, что-то я заблукал в трех соснах изиного хайтека. Как активировать в приложении пришедшую по почте пластиковую карту? На конверте из опилок предлагается ее отсканировать, но как это сделать?
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Кащей
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Додано: Чет 31 лип, 2025 11:43
-VICTOR- написав:
Сьгодні десь біля 12.00 відправив міжбанк на ТАСС !!! і досі немає у отримувача .
Якщо відправляли за IBAN, то кошти надійшли. Просто ТАС щось злавав у своїй системі й не оновлюється баланс у застосунку. Якщо подивитися виписку по рахунку, яку можна замовити в TAS2U, то видно надходження грошових коштів. Також баланс оновиться, якщо зробити карткою будь-яку операцію.
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Howl
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Додано: Чет 31 лип, 2025 12:01
-VICTOR- написав:
Сьгодні десь біля 12.00 відправив міжбанк на ТАСС !!! і досі немає у отримувача . підтримка морозиться і вішає макарони про 3 дні. Ізя всьо ?)
Отримувачу чтобы увидеть деньги надо сделать какую-нибудь расходную операцию или пополнить карту извне на 1 грн. Ну или как вариант сформировать выписку по карте /счету там эта сумма уже будет и остаток будет указан правильно. При этом в т2ю по прежнему этих денег видно не будет пока не пройдет какая-нибудь операция еще. Это известный глюк изи-таси. При отправке СЭПа внутри деньги на счет заходят но синхронизация данных счета с данными т2ю почему-то не происходит. Я как-то пытался Тасину поддержку заставить создать заявку на устранение глюка - отбивались как могли и так и не приняли. Я так понимаю не хотят грузить разрабов которые вроде внешние. В общем с деньгами у вас там все ок, но глюк имеет место быть
UPD Пока набирал текст вижу Howl все уже пояснил.
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WallNutPen
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Додано: Чет 31 лип, 2025 13:13
Howl , WallNutPen ...дійсно Ви абсолютно праві , не бачу цього поповнення ні по балансу ні по останніх операціях , а ось сформована виписка показує що кошти таки надійшли і баланс такий який повинен бути..) перший раз спіймав такий глюк , дякую колеги .
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-VICTOR-
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Додано: Чет 31 лип, 2025 15:44
Кащей написав:
Коллеги, что-то я заблукал в трех соснах изиного хайтека. Как активировать в приложении пришедшую по почте пластиковую карту? На конверте из опилок предлагается ее отсканировать, но как это сделать?
Нужно заблокировать нынешнюю карту, потом нажать на серый силуэт карты и там будет возможность добавить новую
Это не шутка
Я неделю пытался узнать у поддержки, как мне активировать новый пластик, который я ездил получать в отделение на замену старого в начале года. Я наверное тогда через весь отдел поддержки прошел, пока не нашел того единственного, кто знал, как это сделать
Но это ладно, есть ещё вот тако. Представим ситуацию, у вас есть в приложении интернет карта, она вам больше не нужна, вы хотите её закрыть и чтобы она не отображалась в приложении? Вам нужно её заблокировать, а потом нажать на кнопку перевыпуска - и тогда она пропадёт из приложения. Просто анекдот
Реально хотелось бы посмотреть а лицо тому, кто делал их приложение
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vladshukin98
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Додано: Чет 31 лип, 2025 16:59
vladshukin98 написав:
Нужно заблокировать нынешнюю карту, потом нажать на серый силуэт карты и там будет возможность добавить новую
Это не шутка
Я неделю пытался узнать у поддержки, как мне активировать новый пластик, который я ездил получать в отделение на замену старого в начале года. Я наверное тогда через весь отдел поддержки прошел, пока не нашел того единственного, кто знал, как это сделать
Спасибо, действительно нетривиальный путь. Добавлю еще, что лучше не выходить из приложения между моментом блокировки старой карты и успешной активации новой. Я вышел и пару часов потом не мог зайти, бо "ой, щось пішло не так".
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Кащей
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