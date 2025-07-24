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Реконструкція доріг TEN-T в
Україні обійдеться в понад...

Реконструкція доріг TEN-T в Україні обійдеться в понад...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 13:17

Реконструкція доріг TEN-T в Україні обійдеться в понад...

Пропонуємо до обговорення:
Оновлення української частини транс’європейської транспортної мережі TEN-T до стандартів ЄС потребуватиме приблизно 110,6 мільярда євро.

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Реконструкція доріг TEN-T в Україні обійдеться в понад 110 мільярдів євро
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 13:17

15 млн Евро на один кілометр? 750 тис. грн 1 метр? Чи я десь помиляюсь?
Filimonoff
 
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