посетитель написав:
І Ізіни картки/рахунки теж?
Ні, не закриють, знаєте яка процедура? Працівник тасу роздруковує заявку на закриття, а потім в такому самому відправляє її на опрацювання в Ізібанк, хіба буде швидше коли саме приймуть заявку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 сер, 2025 04:37
Ні, не закриють, знаєте яка процедура? Працівник тасу роздруковує заявку на закриття, а потім в такому самому відправляє її на опрацювання в Ізібанк, хіба буде швидше коли саме приймуть заявку
Додано: Суб 02 сер, 2025 04:39
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