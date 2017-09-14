RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14703147041470514706>
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 07:04

  detroytred написав:Що тяжкого-то?
Для ігнору навіть напружуватися не потрібно.

А удар у відповідь, то вже в залежності від настрою та обставин.

Це тут важкувато.
Бо чомусь гадаю, що у віртуалі можна ж все таки інакше.
Майданчик саме для цікавих обгорень та обміну думками.

Какой оголтелый идеализм 😁
Виртуал отличается от реала только тем, что хам чувствует себя в безопасности. Поэтому удар в ответ тут не работает. Только игнор.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8680
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6469 раз.
Подякували: 21616 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 07:05

  thenewepic написав:
  Schmit написав:Тоді чому попередні домовленості відкинули? Там якраз все мало зупинитись по лінії зіткнення без вимог до України відступати з якихось територій чи від чогось юридично відмовлятись
у мене відчуття дежавю. Кілька місяців тому тут були ті самі дискусії. Здається, вже має бути і ослу зрозуміло, що умови відкинув путін. Що він ніколи не погоджувався на такі умови ("просто пєрєстать стрєлять"). До чого тут Зеленський? Якби пуйло погодився, Трамп би Зелю швидко переконав. І в протилежному випадку зброю навіть за європейські гроші не продав би.
Але ні, фанатики секти "хто розмінував Чонгар?" продовжують жити у своєму вигаданому світі, де саме Зеленський хоче продовжувати війну, а путін на колінах просить його зупинитись. Мда. Схоже, це невиліковно.

Важко зрозуміти це ваше постійне перекручування об'єктивної реальності, лиш би виправдати будь-які, навіть відверто самі ідіотські дії Зе і команди.

Ну добре, запитаємо ШІ.

Запитання:
Хто саме відкинув умови мирного плану Трампа з семи пунктів 23 квітня 2025 року?

Відповідь:
23 квітня 2025 року умови семипунктового мирного плану Дональда Трампа офіційно відкинула українська делегація на чолі з першим віцепрем’єр-міністром — міністром економіки Юлією Свириденко, яка представляла Україну на переговорах у Лондоні. Політичне схвалення цієї відмови дав Зеленський.

Навіть посилання навів:
Zelensky Publicly Rejected Trump’s Peace Plan, Preferring Push For Maximalist Total Victory Scenario
Peace negotiations: Why did Zelensky reject Donald Trump's "final offer"?
Schmit
 
Повідомлень: 5125
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 07:47

  sergey_stasyuk555 написав:
  fler написав:приклад моїх колег з базару

я до останнього вірив - що ви кандидат якихось там наук, хоча і сумнівався ))

Ну диссертацию по полировке "сосны" мадам Кормышкина в принцпе защитила
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5278
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 07:50

  Сибарит написав:
  detroytred написав:Що тяжкого-то?
Для ігнору навіть напружуватися не потрібно.

А удар у відповідь, то вже в залежності від настрою та обставин.

Це тут важкувато.
Бо чомусь гадаю, що у віртуалі можна ж все таки інакше.
Майданчик саме для цікавих обгорень та обміну думками.

Какой оголтелый идеализм 😁
Виртуал отличается от реала только тем, что хам чувствует себя в безопасности. Поэтому удар в ответ тут не работает. Только игнор.

Пояснення було в площині:
- зауваження про важкість життя;
- моїх власних сподівань, що у віртуалі можна інакше, ніж в реалі. Тобто обмінюватися думками без будь-яких вияснень стосунків.

А стосовно міркувань про "удар у відповідь" у віртуалі, то Хотаб підкреслює не просто його необхідність, а рекомендує посилення; Ви - вказуєте на безрезультатність.

Ітого картинко:
- від Хотаба я отримую, що не б'ю, як треба;
- від Вас, що оголтелий ідеаліст, якщо не розумію відсутність результату удару у віртуалі.

😄
Це нормальне явище! Хфілософське.
Для нейтральної (серединної) позиції. Стосовно будь-чого.
Постійно будеш отримувати заперечення від обох протилежних сторін (поглядів).
_______________________________
І через 3,5 роки кеп-очевидне:
*«Сила потрібна — сила передусім Сполучених Штатів, сила Європи, сила всіх націй світу, які хочуть миру та спокою в міжнародних відносинах. Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку», - резюмував президент.*
https://varta1.com.ua/news/zelenskyy-za ... 98518.html

Замість прямої вказівки на проблему --- треба, щоб "Сполучені Штати, сила Європи, сила всіх націй світу схотіли миру та спокою в міжнародних відносинах - схотіли зупинити економіку рфії".
Дещо нагадує, коли прем'єр на засіданні уряду сидить і розповідає, що він та вони (уряд) повинні зробити.
Замість питання руба --- чому він, вони це не зробили?
Просто впевнено наголошує, що треба зробити..
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 11 сер, 2025 07:58, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Заблокований
Повідомлень: 25097
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 08:19

Сіквел *Трамп і боби*

*Трамп жжотЪ:
"Наши прекрасные фермеры производят самые лучшие соевые бобы. Надеюсь, что Китай быстро утвердит заказы на соевые бобы. Это также способ значительно сократить китайский торговый дефицит"...

А помните первое пришествие Трампа... Жана Клода Юнкера (ЕК) и "сделку века" на стопиццот триллиардов... соевых бобов в ЕС... )))* (С)
______________________

26 Июль, 2018
"Мы также будем работать над уменьшением барьеров, затрудняющих рост торговли и сферы услуг, включая химическую, фармацевтическую, медицинскую продукцию, а также соевые бобы. Соевые бобы – это большая часть (договоренностей), и Европейский Союз почти незамедлительно начнет закупать значительное количество соевых бобов у наших фермеров, преимущественно – на Среднем Западе. Я благодарен тебе за это, Жан-Клод», – добавил президент США, по привычке назвав своего гостя неформально, по имени. «Это откроет рынки для фермеров и рабочих, увеличит инвестиции и приведет к большему процветанию Соединенных Штатов и Евросоюза. Это также сделает торговлю справедливой и более взаимовыгодной – мое любимое слово», – резюмировал глава Белого дома."
https://www.golosameriki.com/a/press-co ... 99940.html

Це вже якесь шапіто...
detroytred
 
Заблокований
Повідомлень: 25097
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 08:22

Сумно, що вирішили стати баранами, а не вовками/левами

  Banderlog написав:я знав шо так буде.
І знав шо ветеранам будуть клеяти ненормальних,
птср, контузії і всяке таке.)
Ми вийшли з світу і назад нас просто так не приймут. Варіантів мало.
Або заткатись, і бути як всі, або вилізти на вершок і бути скотинякою, або суспільство буде ставить тобі пиво) а ти перетворюватись на вєздєссущого.)
Ще мож бути Сашком Білим, но там свої приколяси)
  Banderlog написав:якщо це спорт, діло честі, брачні ігри оленів, то нізя.)
А якщо це стратегія, то оптимально.
Бити треба нежданчиком, переважаючи масою силою і кількістю)
ти ж сам це знаєш?
То чого питаєш? Думаєш тут питання честі?) Спорт?
Ти ж помітив шо "нормальному військовому" нізя возбухать ? Можеш попросити донат на закурити, або на пиво.
Можеш байки травити патріотичні молодьожі) а за решту положеного треба буде гризтись, даж щоб без черги в аптеці)
...і тому вибрали шлях терпіл?
Краще вже тоді шлях Сашка Білого, раз варіантів не багато :roll:



п.с.
Ще раз запитую всіх інших - що за ушльопок в чорній футболці на тому відео і яке право він має таке витворяти?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8429
З нами з: 18.03.21
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 08:26

(майже)Любов врятує світ!©))

  барабашов написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  fler написав:приклад моїх колег з базару

я до останнього вірив - що ви кандидат якихось там наук, хоча і сумнівався ))

Ну диссертацию по полировке "сосны" мадам Кормышкина в принцпе защитила
МандАмс Сосновська буде виконувати свою роботу старанно - до останньої сосни! :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8429
З нами з: 18.03.21
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 08:46

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:а ще є надійні гарантії - іноземні війська десь в Харкові та Запоріжжі

ти мелеш шо попало як завжди ))
таких гарантій немає і не очікується...

це ще нічого. Турбопатріоткиня smt на повному серйозі пише про ядерну парасольку від Франції)).
Letusrock
 
Повідомлень: 2569
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 09:03

  Letusrock написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:а ще є надійні гарантії - іноземні війська десь в Харкові та Запоріжжі

ти мелеш шо попало як завжди ))
таких гарантій немає і не очікується...

це ще нічого. Турбопатріоткиня smt на повному серйозі пише про ядерну парасольку від Франції)).

просто у вас нема окулярів за 350 євро щоб її побачити
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40342
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 09:28

  Успіх написав:Ще раз запитую всіх інших - що за ушльопок в чорній футболці на тому відео і яке право він має таке витворяти?

Рогатку зробив?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3024
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14703147041470514706>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120003
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 301941
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 972092
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9449)
11.08.2025 09:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.