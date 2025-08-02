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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 347348349350

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
10
2- Погане. Некомпетентне.
14%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
6
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 04:37

  посетитель написав:
  Кочевник написав:
  jjjj75 написав:Я гроші з ізібанка давно вивів, річ у тім що в мене є рахунок у Таскомбанку, і комісію за не активність рахунка Ізібанка списується з рахунка Таскомбанка, от така х...я малята.

Прийди у відділення ТАЗа. Вони вміють закривати.


І Ізіни картки/рахунки теж?


Ні, не закриють, знаєте яка процедура? Працівник тасу роздруковує заявку на закриття, а потім в такому самому відправляє її на опрацювання в Ізібанк, хіба буде швидше коли саме приймуть заявку
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 04:39

  -VICTOR- написав:ВIВ СЕП фактично лишився безкоштовний для переказів до 10т. ....р2р покусали )


дефолт для ізібанку :roll:
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 10:08

Re: izibank

Поддержка в Вайбере утверждает что заначка это депозит.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 11:53

Re: izibank

Как показывает практика поддержка много чего может утверждать.А как оно по факту будет надо будет проверять.От изи что угодно можно ожидать.

З.ы.:То что комиссию за не активность изиных карточек списывают с таза конечно впечатляет.
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 13:44

Re: izibank

ВIВ написав:Поддержка в Вайбере утверждает что заначка это депозит.
В новой версии тарифов прямо указано, что при расчете комиссии за р2р платежи учитываются исключительно срочные депозиты.
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 13:52

  ВIВ написав:Поддержка в Вайбере утверждает что заначка это депозит.


В договоре (документ!) написано : "... відкриття банківського вкладу на вимогу для фізичних осіб "zanachka" ..."
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 15:46

Re: izibank

А
  Vatsyk написав:банківського вкладу
по-вашему не депозит?
ВIВ
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izibank (3497)
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