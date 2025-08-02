посетитель написав:
І Ізіни картки/рахунки теж?
Ні, не закриють, знаєте яка процедура? Працівник тасу роздруковує заявку на закриття, а потім в такому самому відправляє її на опрацювання в Ізібанк, хіба буде швидше коли саме приймуть заявку
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Додано: Суб 02 сер, 2025 04:37
Ні, не закриють, знаєте яка процедура? Працівник тасу роздруковує заявку на закриття, а потім в такому самому відправляє її на опрацювання в Ізібанк, хіба буде швидше коли саме приймуть заявку
Додано: Суб 02 сер, 2025 04:39
Додано: Суб 02 сер, 2025 10:08
Re: izibank
Поддержка в Вайбере утверждает что заначка это депозит.
Додано: Суб 02 сер, 2025 11:53
Re: izibank
Как показывает практика поддержка много чего может утверждать.А как оно по факту будет надо будет проверять.От изи что угодно можно ожидать.
З.ы.:То что комиссию за не активность изиных карточек списывают с таза конечно впечатляет.
Додано: Суб 02 сер, 2025 13:44
Re: izibank
В новой версии тарифов прямо указано, что при расчете комиссии за р2р платежи учитываются исключительно срочные депозиты.
Додано: Суб 02 сер, 2025 13:52
Додано: Суб 02 сер, 2025 15:46
Re: izibank
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