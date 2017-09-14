RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 17:44

  Letusrock написав:Якщо б в 1920 людям розписали майбутні радості 1930-х то вони б переважно рухались в сторону кораблів відпливаючих в США, ніж в бік збірних пунктів.


Яке ж ти сцикливе ... )

В 1930-х ? Відпливати ? в США ? Втікати ?

Щоб потім, все одно, воювати на Окінаві чи в Нормандії, чи на Сицилії

Чи знову тікати ? )
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 17:46

  Letusrock написав:на імя президента, премєра, МО та ін. надійшов відкритий лист від "80 діючих всл та ветеранів" з вимогою (серед іншого) дозволити відкривати вогонь на ураження проти цивільних.
Сканкопію можна знайти в інеті. Прізвища замазані, але звання та місце служби видно.
Фейк, не фейк, побачимо.


Навіть не дивуюсь, що це лайно ти сюди приніс ))
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 17:49

  jump написав:Чому Путін вважає, що Росія має перевагу – NYT
Лідер Кремля покладається на армію, в яку вкладає всі можливі ресурси РФ.

Гроші є рушійною силою набору військових у Росії, зазначає газета. Пересічний росіянин заробляє близько 900 доларів на місяць, натомість військові заробляють близько 2450 доларів. Новобранці отримують підписний бонус у середньому 30 000 доларів, пенсії, списання боргів та вигідні іпотечні кредити. Майже все, що робить солдат на полі бою, від знищення західного спорядження до захоплення території, має свою винагороду. :shock:

Щомісячної пенсія російського ветерана у розмірі 1100 доларів достатньо, щоб вийти на пенсію десь поза столицею та більше не працювати.

Перші військові катастрофи Росії у 2022 році підірвали ряди кадрових військовослужбовців, і українці скористалися цією слабкістю. Тоді Путін оголосив мобілізацію та почав вербувати ув’язнених злочинців. Ці заходи стабілізували поле бою, але за політичну ціну - сотні тисяч чоловіків втекли з країни.

Сьогодні Росія набирає близько 1000 солдатів на день. Ця цифра залишається загалом стабільною з 2023 року і приблизно вдвічі вища, ніж в Україні. Але стратегія вербування РФ залежить від економічної стійкості країни.

Видання зауважує, що активний набір військових маскує глибинні проблеми – багато найкращих російських солдатів загинули на початку війни. Мова йде про щонайменше 230 000 російських військових. Їхні наступники старші за віком, з меншим військовим досвідом.

Водночас скорочення резерву новобранців в РФ означає, що регіональним чиновникам доводиться продовжувати збільшувати виплати для виконання квот на призов, що створює навантаження на місцеві бюджети та дестабілізує економіку в цілому.
https://zn.ua/ukr/war/chomu-putin-vvazh ... u-nyt.html


Раджу інтерв'ю Сирського журналістці ТСН.
Він фактично прямо вказав, що розміняли...
В Курській обл. наші 5 бригад дшб і два штурмові полки зточували прибуваючі десантні та інші найбільш підготовлені частини ворога.
А в цей час ворог зточував наші бригади 150-ї серії без досвіду, які замінили оті наші десантні та штурмові.

Таким чином:
- зірвали наступ ворога
- ефективно використали сили.

Правда, чому б оті наші дшб та штурмові полки не зупили б отой наступ ворога на своїх підготовлених позиціях, пояснень не було...
А за цей час 150-ті набрали б досвіду.
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 17:50

  pesikot написав:
  Letusrock написав:на імя президента, премєра, МО та ін. надійшов відкритий лист від "80 діючих всл та ветеранів" з вимогою (серед іншого) дозволити відкривати вогонь на ураження проти цивільних.
Сканкопію можна знайти в інеті. Прізвища замазані, але звання та місце служби видно.
Фейк, не фейк, побачимо.
Навіть не дивуюсь, що це лайно ти сюди приніс ))
Цей перестрашений-настільки перестрашений що навіть не знає що право приміняти зброю на ураження давно існує...
Там правда є про перший постріл попереджуючий а тільки потім на ураження..
Застосування вогнепальної зброї є крайнім заходом і допускається у разі, коли інші заходи виявилися неефективними або якщо за умовами обстановки застосування інших заходів є неможливим.

Військовослужбовці Служби правопорядку, крім визначених військовими статутами Збройних Сил України порядку і правил застосування зброї і фізичної сили, мають право застосовувати вогнепальну зброю у таких випадках:

1) для захисту військовослужбовців, інших громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоров'ю, а також звільнення заручників, захоплених на території військової частини;

2) для відбиття групового або збройного нападу на військовослужбовця Служби правопорядку або членів його сім'ї чи іншого нападу, якщо їх життю або здоров'ю загрожує небезпека;

3) для відбиття нападу на об'єкти, що знаходяться під охороною, конвої, приміщення, споруди, транспортні засоби військових частин, а також звільнення їх у разі захоплення;

4) для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочинів і яка намагається втекти;

5) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю і здоров'ю військовослужбовця Служби правопорядку;

6) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю громадян або військовослужбовця Служби правопорядку.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 жовтня 2018 р. № 828
Київ

Про затвердження Порядку застосування зброї і бойової техніки з’єднаннями, військовими частинами і підрозділами Збройних Сил під час виконання ними завдань щодо відсічі збройної агресії проти України

.....
З’єднання, військові частини, підрозділи і військовослужбовці Збройних Сил, залучені до виконання завдань щодо відсічі збройної агресії проти України, а також під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, мають право застосовувати зброю та/або бойову техніку з дотриманням принципів, викладених у пункті 3 цього Порядку, для:
......
припинення дій осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення;

припинення дій осіб, які перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії;

припинення дій осіб, які становлять або можуть становити небезпеку особам, залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, або іншим особам.
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 17:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Правда, чому б оті наші
Шоб ти був такий розумний , як моя жінка завтра
....
Один дурень -задасть стільки питань, що й сто мудреців не дадуть на них відповідей
ТМ Народна Мудрість (с)
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 18:03

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Предметом є відповідальність генерала за стан ЗСУ ...
Тобто в кінцевому ітозі --- чому солдат отак виконує завдання.
Ще раз
Для тих в кого одна звилина- древні створили народну мудрість ,звучала вона так
Васал мого васала - не мій васал....

Це звичайно не заперечувало що Головком не може НАКАЗАТИ солдату...
Але це точно доводило що за проблеми які міг створити солдат , згідно з Статутом несли відповідальність тільки безпосередні командири..
Командир відділення-Командир Взводу-Старшина роти-Командир Роти ( і його зами)
А от наприклад Командир батальйону жодної ЮРИДИЧНОЇ відповідальності за солдата не ніс.

Тому
Оце твоє натягування сови на глобус-спотворює загальну картину, тим більше
Ти особисто за ЗСУ не відповідав
А Твій начальник-виходитиь що відповідає
Як таке можливо?
чому ти відповідальний тільки за чітке коло обовязків описаних статутом
А всі інші чому обмежень не мають?

ПС
якщо Головкнокомандуючий відповідальний за ТЕБЕ ( як свого підлеглого ) і за солдата(твого підлеглого)- то ти також повинен бути відповідальним за свого підлеглого в БІЛЬШІЙ МІРІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Ще раз -- ти взагалі не розумієш предмету розмови.
Про яку відповідальність мова.

Ще й до того навіть прочитати не здатен текст.
*Ти особисто за ЗСУ не відповідав
А Твій начальник-виходитиь що відповідає
Як таке можливо?* (С)

Бо саме так --- обов'язки різні.
І саме, і тільки в найвищих посадовців ЗСУ відповідальність за стан справ в ЗСУ.

Так само, як в командира частини:
*58. Командир (начальник) є єдиноначальником і особисто відповідає перед державою за бойову та мобілізаційну готовність довіреної йому військової частини, корабля (підрозділу) за забезпечення охорони державної таємниці; за бойову підготовку, виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан, збереження життя і зміцнення здоров’я особового складу; за внутрішній порядок, стан і збереження озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, пального і матеріальних засобів; за всебічне забезпечення військової частини, корабля (підрозділу); за додержання принципів соціальної справедливості.*
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 18:05

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Правда, чому б оті наші
Шоб ти був такий розумний , як моя жінка завтра
....
Один дурень -задасть стільки питань, що й сто мудреців не дадуть на них відповідей
ТМ Народна Мудрість (с)

Не будуй на брехні.

1. Лише вказано, що не пояснив.
2. Питання було одне.

Не знаєш відповіді, то й не рефлексував би. По дурному.
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 18:05

  pesikot написав:
  Letusrock написав:на імя президента, премєра, МО та ін. надійшов відкритий лист від "80 діючих всл та ветеранів" з вимогою (серед іншого) дозволити відкривати вогонь на ураження проти цивільних.
Сканкопію можна знайти в інеті. Прізвища замазані, але звання та місце служби видно.
Фейк, не фейк, побачимо.

Навіть не дивуюсь, що це лайно ти сюди приніс ))

"перемоги закінчились ще 2022, залишилось тільки лайно" - сказав песікот пхаючи голову ще глибше в пісок
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 18:07

  pesikot написав:
  Letusrock написав:Якщо б в 1920 людям розписали майбутні радості 1930-х то вони б переважно рухались в сторону кораблів відпливаючих в США, ніж в бік збірних пунктів.


Яке ж ти сцикливе ... )

В 1930-х ? Відпливати ? в США ? Втікати ?

Щоб потім, все одно, воювати на Окінаві чи в Нормандії, чи на Сицилії

Чи знову тікати ? )

Написав херой, який тікав з Чернігова.

А перед повномасштабкою співав, що в разі її "станемо з будівельником спина до спини битися" з ворогом.
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 18:08

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:на імя президента, премєра, МО та ін. надійшов відкритий лист від "80 діючих всл та ветеранів" з вимогою (серед іншого) дозволити відкривати вогонь на ураження проти цивільних.
Сканкопію можна знайти в інеті. Прізвища замазані, але звання та місце служби видно.
Фейк, не фейк, побачимо.

Навіть не дивуюсь, що це лайно ти сюди приніс ))

"перемоги закінчились ще 2022, залишилось тільки лайно" - сказав песікот пхаючи голову ще глибше в пісок

Це ти з лайна булькаєшь ) і лякаєшься всього на світі )
