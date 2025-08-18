RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 352353354355>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
10
2- Погане. Некомпетентне.
14%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
6
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 00:59

  klug написав:
  aanonimovic594 написав:, не помиляюсь та раніше навіть і не було

Був, кілька років купував "продукти" на Алі, поки до них не дійшло.
  aanonimovic594 написав:можете самостійно переконатись

Та що тут переконуватися? Принаймні 2 рази, коли застосунок не працював більше тижня і клієнти взагалі не мали доступу до власних коштів, рейтинг був близько 1, здається 1,3 я бачив найменший у них, а потім різко відростав до 4+. Сучасні бізнес-практики... За жоден аутедж, здається, вони навіть не вибачилися.


але, в будь якому разі, майже всі би банки вибачилися б за таку ситуацію...
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 119
З нами з: 22.07.25
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 23:35

Сертифікат Сільпо на 500грн за депозит.

Станом на сьогодні (15 серпня) чи є ще подарункові сертифікати Сільпо за розміщення депозити чи вже закінчилися?

6 серпня було повідомлення від банка що лишається 920 сертифікатів (з 1000). Тобто такими темпами ще мають бути, але може хтось знає більш точно.
Sime
 
Повідомлень: 108
З нами з: 27.08.12
Подякував: 3 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 03:28

  Sime написав:Станом на сьогодні (15 серпня) чи є ще подарункові сертифікати Сільпо за розміщення депозити чи вже закінчилися?

6 серпня було повідомлення від банка що лишається 920 сертифікатів (з 1000). Тобто такими темпами ще мають бути, але може хтось знає більш точно.


Краще в підтримці уточніть, тут ніхто знати точно не може скільки їх там
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 119
З нами з: 22.07.25
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 11:33

Re: izibank

У кого-то СЭПы сегодня нормально ушли?
С 9 утра в пути мгновенный платеж на ПУМБ.
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1170
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2536 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 07:45

  aanonimovic594 написав:
  Sime написав:Станом на сьогодні (15 серпня) чи є ще подарункові сертифікати Сільпо за розміщення депозити чи вже закінчилися?

6 серпня було повідомлення від банка що лишається 920 сертифікатів (з 1000). Тобто такими темпами ще мають бути, але може хтось знає більш точно.


Краще в підтримці уточніть, тут ніхто знати точно не може скільки їх там


З підтримкою зв'язатися важко, чекав декілька разів хвилин по 5 - так і не дочекався вільного оператора.
Інформацію по акції і кількості сертифікатів періодично розсилають рекламними листами або в соцмережах, знайшов повідомлення за 11 серпня, десь 800+ лишалося, виглядає не дуже активно народ розміщує депозити, хоча пропозиція досить цікава.
Sime
 
Повідомлень: 108
З нами з: 27.08.12
Подякував: 3 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 07:52

  ramzes4 написав:У кого-то СЭПы сегодня нормально ушли?
С 9 утра в пути мгновенный платеж на ПУМБ.


З Прокредита взагалі не давало відправити
Sime
 
Повідомлень: 108
З нами з: 27.08.12
Подякував: 3 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 13:35

  ramzes4 написав:У кого-то СЭПы сегодня нормально ушли?
С 9 утра в пути мгновенный платеж на ПУМБ.

В ПУМБе отобразилось сегодня около 9:30. Такая себе мгновенность.
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1170
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2536 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 13:49

  Sime написав:
  aanonimovic594 написав:
  Sime написав:Станом на сьогодні (15 серпня) чи є ще подарункові сертифікати Сільпо за розміщення депозити чи вже закінчилися?

6 серпня було повідомлення від банка що лишається 920 сертифікатів (з 1000). Тобто такими темпами ще мають бути, але може хтось знає більш точно.


Краще в підтримці уточніть, тут ніхто знати точно не може скільки їх там


З підтримкою зв'язатися важко, чекав декілька разів хвилин по 5 - так і не дочекався вільного оператора.
Інформацію по акції і кількості сертифікатів періодично розсилають рекламними листами або в соцмережах, знайшов повідомлення за 11 серпня, десь 800+ лишалося, виглядає не дуже активно народ розміщує депозити, хоча пропозиція досить цікава.



Зараз прийшла реклама.Пишуть 818 залишилося.Наскільки правда хто його знає.
посетитель
 
Повідомлень: 1512
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 14:21

Аналогічно. 50к клади 500 отримуй завтра.
818 штук залишилось
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3631
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 14:30

  Sime написав:виглядає не дуже активно народ розміщує депозити, хоча пропозиція досить цікава.

Тут же все дуже ізі:
- ізі можна влетіти на -30%;
- ізі можна отримати гемор з виведенням за 3 міс, бо ізя змінює тарифи на перекази.

От народ і не спішить морозити 50к у неадекватів.

  ramzes4 написав:В ПУМБе отобразилось сегодня около 9:30. Такая себе мгновенность.

Тут може ПУМБа гальмувати - вона щось не дуже миттєва.
klug
 
Повідомлень: 8877
З нами з: 18.08.14
Подякував: 374 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 352353354355>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9515)
18.08.2025 15:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.