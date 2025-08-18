RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
10
2- Погане. Некомпетентне.
14%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
6
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 14:54

  klug написав:
  Sime написав:виглядає не дуже активно народ розміщує депозити, хоча пропозиція досить цікава.

Тут же все дуже ізі:
- ізі можна влетіти на -30%;
- ізі можна отримати гемор з виведенням за 3 міс, бо ізя змінює тарифи на перекази.

От народ і не спішить морозити 50к у неадекватів.

  ramzes4 написав:В ПУМБе отобразилось сегодня около 9:30. Такая себе мгновенность.

Тут може ПУМБа гальмувати - вона щось не дуже миттєва.


Уявляете наскільки все погано в банку, якщо ніхто не бажає їм давати свої кошти))
