Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
10
2- Погане. Некомпетентне.
14%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
6
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 21:30

  1finanсier написав:
  wolt450 написав:
  1finanсier написав:Панове, підкажіть, як правильно активувати пластикову картку, замість тої, що банк пропонував перевипустити?

Дзвінком на гарячку або через чат

Тобто отримав картку, нічого свмому не робити, а відразу з'вязуватись з підтримкою?

так
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 00:44

wolt450

ото там гемору
