|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 сер, 2025 21:30
1finanсier написав: wolt450 написав: 1finanсier написав:
Панове, підкажіть, як правильно активувати пластикову картку, замість тої, що банк пропонував перевипустити?
Дзвінком на гарячку або через чат
Тобто отримав картку, нічого свмому не робити, а відразу з'вязуватись з підтримкою?
так
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3791
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 406 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 21 сер, 2025 00:44
wolt450
ото там гемору
-
aanonimovic594
-
-
- Повідомлень: 125
- З нами з: 22.07.25
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему