Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 21:30

0,5 КБ за пополнение в терминалах EasyPay это уже тухляк или я что-то протупил?
Галочка в КБ-изипей стоит, авторизацию прошел (зарегился по фин.№),пополнил.
КБ - нема.
В чем прикол?
ВIВ
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 22:47

  ВIВ написав:0,5 КБ за пополнение в терминалах EasyPay это уже тухляк или я что-то протупил?
Галочка в КБ-изипей стоит, авторизацию прошел (зарегился по фин.№),пополнил.
КБ - нема.
В чем прикол?

Кешбек начисляется не более 5 раз после авторизации.
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 23:04

  Порт написав:Кешбек начисляется не более 5 раз после авторизации.

Это был самый первый раз :)
ВIВ
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 11:49

кредитку izi можна гасити в останній вихідний день? Як ось зараз буде, 31.08 - неділя?
Проблем не буде?
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 12:12

ignorabimus всегда так гашусь, проблем пока не было. Только гасите с утра, желательно до 11-ти и сэпом
Кассандра
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 00:07

Коллеги, тут с 1.09 для бесплатного вывода средств остается только 2 IBANа по 10 тыс. в месяц?
20шт. p2p бесплатны только для депозитчиков и тратчиков 2000?
ВIВ
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 08:09

  ВIВ написав:тут с 1.09 для бесплатного вывода средств остается только 2 IBANа по 10 тыс.
Получается, что так.
Только если в IBAN сумма 10к, то уже будет комиссия. Меньше без комиссии, но не более 20к в месяц.
Howl
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 09:55

  Howl написав:
  ВIВ написав:тут с 1.09 для бесплатного вывода средств остается только 2 IBANа по 10 тыс.
Получается, что так.
Только если в IBAN сумма 10к, то уже будет комиссия. Меньше без комиссии, но не более 20к в месяц.

Любопытно, как наличие депо 10К будут смотреть на начало месяца или на момент вывода средств.
ВIВ
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 13:08

ВIВ, тариф на перевод по номеру карты зависит от наличия срочного депо, тариф на перевод по IBAN такой зависимости не имеет.
Howl
