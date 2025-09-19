Можно подумать у Вас там один аккаунт
Додано: Суб 13 вер, 2025 22:40
Re: izibank
Додано: Нед 14 вер, 2025 10:06
Re: izibank
Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:44
Підкажіть, як тепер працюють вихідні P2P та IBAN платежі з банку (я про введені з вересня комісії)?
Ніби пару платежів IBAN зробив (до 10000), ніяких комісій не побачив.
