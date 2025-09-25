RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 357358359360

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.8 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
10
2- Погане. Некомпетентне.
17%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
6
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 22:40

Re: izibank

  Кащей написав:И в итоге оставили без возможности выбрать повышенные 5%-ные категории

Можно подумать у Вас там один аккаунт :)
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 856
З нами з: 03.02.21
Подякував: 17 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 10:06

Re: izibank

ВIВ написав:
  Кащей написав:И в итоге оставили без возможности выбрать повышенные 5%-ные категории

Можно подумать у Вас там один аккаунт :)
Вот по всем и лишили.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1766
З нами з: 30.08.09
Подякував: 230 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:44

Підкажіть, як тепер працюють вихідні P2P та IBAN платежі з банку (я про введені з вересня комісії)?
Ніби пару платежів IBAN зробив (до 10000), ніяких комісій не побачив.
ignorabimus
 
Повідомлень: 797
З нами з: 11.09.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 22:11

Re: izibank

ignorabimus, всё как в тарифах указано, что IBAN бесплатный, если сумма платежа меньше 10к ₴ и это первые 20к ₴ в календарный месяц. Комиссию рисует при попытке сделать платёж.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6363
З нами з: 08.03.18
Подякував: 582 раз.
Подякували: 1138 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 09:20

Re: izibank

Хтось нещодавно відкривав депозит для отримання сертифіката Сільпо? Ще є в наявності, якщо відкрити?
JanIs
 
Повідомлень: 74
З нами з: 15.06.23
Подякував: 46 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 10:57

  JanIs написав:Хтось нещодавно відкривав депозит для отримання сертифіката Сільпо? Ще є в наявності, якщо відкрити?

В додатку пише, є 400 ще
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3795
З нами з: 07.12.10
Подякував: 16 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 14:14

  JanIs написав:Хтось нещодавно відкривав депозит для отримання сертифіката Сільпо? Ще є в наявності, якщо відкрити?


Зображення
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3670
З нами з: 31.03.13
Подякував: 37 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 357358359360
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3597)
25.09.2025 14:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.