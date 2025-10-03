RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.8 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
27%
10
2- Погане. Некомпетентне.
19%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 21:59

Re: izibank

  novichok написав:строки повернення при розірванні на розсуд банка

В том то и дело, что это не разрыв отношений.
Это тупо требование актуализувати данни.
Не было ни предупреждениий никаких за несколько дней, ни намеков скоро блок.
Просто 28 сентября блоканули все операции, вплоть до возможности гасить кредитку с депозита.
Челоек в тот же день все "актуализував".
И вот висела данная шняга "хвильку, ми перевиряемо пидпис" аж до сегодняшнего дня. Каждый день по нескольку раз и в Вайбер и в телеграм человек писал поддержке - ноль реакции.
Несколько раз даже отвечали, но нихера не далали с этим.
Соответственно если кто-то планирует "занчаками/целями" пользоваться для гашения кредитов - весьма вероятен такой нежданчик, который под конец месяца станет большой проблемой если нужных ресурсов больше нигде нет.
Лично я со всех акков повыводил отсюда депозиты от беды подальше. На заначках оставил по 1грн., до момента когда служба поддержки у них будет работать нормально.
Ибо как выяснилось, если на заначке 0 - ее тупо закроют "за неактивность" - тоже без всекого предупреждения и уведомлений.Зображення
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 03:41

а как тут пластик заиметь?
Высылают почтой? Платно?
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 12:17

  emeta написав:а как тут пластик заиметь?
Высылают почтой? Платно?

Мне на одном акке предложили сами заменить и за это еще 2% КБ дали на все.
А так вроде через апку платно.
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 13:49

Еще по этой шляпе - кешбек "на все" ( 0,5% ) не насчитывается при оплате на сайте Амазон (немецкий по крайней мере).
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 17:10

  ВIВ написав:Еще по этой шляпе - кешбек "на все" ( 0,5% ) не насчитывается при оплате на сайте Амазон (немецкий по крайней мере).

Так "все" - це не всі операції, а 0,5% всі категорії з поточного місяця. Я у жовтні нічого схожого на Амазон не бачу, хоча вже точно й не пригадую, у якій був саме німецький.
