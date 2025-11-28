надсилала НП за 50 грн, з осени, якщо не помиляюся, 200 грн (кредитка).
Додано: Чет 23 жов, 2025 08:17
Додано: Чет 23 жов, 2025 10:34
В мене зі вчора проблеми з платежами по IBAN. Платіж ніби йде, через пару хвилин - повідомлення, що завернули. В додатку операція виглядає, ніби вона пройшла (сьогодні виявилося, що якщо клацнути по ній и вийти, починає зображуватися з хрестиком, типа неуспішна).
Підтримка белькоче про якісь "ліміти", хоча в мене з ними до сих пір було все в порядку, і власними, і НБУ - тут я також перевірив.
В кого-сь подібне було?
Додано: Чет 30 жов, 2025 00:07
ignorabimus врахували що ліміти ТАСС + Ізі то спільний ліміт на перекази ?
Додано: П'ят 31 жов, 2025 08:01
Хто скаже, для здійснення безкоштовних р2р ізя витрати попереднього місяця раху лише за основним рахунком, лише у гривні чи за усіма картковими рахунками, у тому числі валютними у еквіваленті? Тарифи читав, але враховуючи, що вони перманентно складені рукодупо, то цікавить досвід практиків, особливо в частині валютних витрат.
Додано: Пон 10 лис, 2025 14:55
з початку запуску продукту ця умова ні разу не застосувалась. вона передбачена на форс-мажорну ситуацію
Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:16
Изя даёт без комиссии СЭПнуть больше 20К в месяц суммарно?
Если на свои счета в других банках бросать
Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:36
Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:48
