Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.8 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
27%
10
2- Погане. Некомпетентне.
19%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 09:06

  emeta написав:
emeta написав:
хм, пока получается
СЭПы по 9999,99 уходят без комис. Сумарно уже больше 50К
Может конечно они комис задним числом прикрутят


Пока нет, в истории вижу каждый СЭП без комис
Больше 90К в ноябре СЭПнул, правда только на свои счета в других банках
В тарифах черт ногу сломит..
Полагал, что больше 20К платно

Так може той тариф (про коміс за овер 20 т) у них з грудня? Чи може ви купівлі виконали на відповідні суми і до вас не використовується тариф?
