Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 10:28

Які могли бути повітряні цілі у той період? Якісь маленькі дрони, які тоді ще були великою рідкістю? За ними що авіація ганялась?
Хто там дає обирати ті посади, ну навіщо казки.
hxbbgaf
 
1
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 10:40

Кожен день коять свавілля.
https://www.facebook.com/10006947507225 ... 4314572077
hxbbgaf
 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 10:44

  Hotab написав:як збивати розвідувальні БПЛА які заходили до 100 км від ЛБЗ?

БПЛА в 15-му році залітали на 100км??
hxbbgaf
 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 11:07

  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:як збивати розвідувальні БПЛА які заходили до 100 км від ЛБЗ?

БПЛА в 15-му році залітали на 100км??

Я тебе тут безкоштовно маю роздупляти? Ти ж розказуєш хто треба, хто не треба , кого першого на фронт, а по суті нічого не знає і не розуміє??

Ти ж типу експерт? І що, навіть наймасовіший Орлан 10 не чув? Не кажучи про «Форпост», які активно використовувались до 2022 року ще.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 16:09

  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:як збивати розвідувальні БПЛА які заходили до 100 км від ЛБЗ?

БПЛА в 15-му році залітали на 100км??

Я тебе тут безкоштовно маю роздупляти? Ти ж розказуєш хто треба, хто не треба , кого першого на фронт, а по суті нічого не знає і не розуміє??

Ти ж типу експерт? І що, навіть наймасовіший Орлан 10 не чув? Не кажучи про «Форпост», які активно використовувались до 2022 року ще.

Це і так зрозуміло всім, хто не кривить душею, що, хто давав присягу, мали б воювати, а вони не воюють, бо то силовики, то молоді відставники, охоронці, офіцери запасу, хоча який зараз запас. коли ж його задіювати, і т.д. і т.п., а полювання іде у поліклініках і лікарнях на хворих людей. Але комусь то заходить, аби самому плювати на присягу і не воювати.
Форпост - то нібито бойовий дрон, навряд його застосовували у 15-21-му роках, чули б про це, бойових дій майже не було з весни 15-го.
hxbbgaf
 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 16:26

hxbbgaf
Це і так зрозуміло всім

А мені і так зрозуміло, що час прийняття присяги займає 2 хвилини. Чому ти не бажаєш її прийняти? Ти ж патріотично тут розписуєш за долю країни.

Розібрався з БПЛА без «начебто»? Що ще тобі не зрозуміло?
Коли ти захищати державу?

навряд його застосовували у 15-21-му роках,


«Навряд» ти будеш психіатру на влк кричати. Ударні зʼявились перед 2022. Розвідувальні з перших днів 2014 року. Як і Орлан 10. І радіуси там більше 100км. Тебе далі роздупляти, готувати для фронту, чи ти все одно будеш ховатись і сенсу нема?
Hotab
Форумчанин року
 
