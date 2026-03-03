Які могли бути повітряні цілі у той період? Якісь маленькі дрони, які тоді ще були великою рідкістю? За ними що авіація ганялась?
Хто там дає обирати ті посади, ну навіщо казки.
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 03 бер, 2026 10:28
Які могли бути повітряні цілі у той період? Якісь маленькі дрони, які тоді ще були великою рідкістю? За ними що авіація ганялась?
Хто там дає обирати ті посади, ну навіщо казки.
Додано: Вів 03 бер, 2026 10:40
Кожен день коять свавілля.
Додано: Вів 03 бер, 2026 10:44
Додано: Вів 03 бер, 2026 11:07
Я тебе тут безкоштовно маю роздупляти? Ти ж розказуєш хто треба, хто не треба , кого першого на фронт, а по суті нічого не знає і не розуміє??
Ти ж типу експерт? І що, навіть наймасовіший Орлан 10 не чув? Не кажучи про «Форпост», які активно використовувались до 2022 року ще.
Додано: Вів 03 бер, 2026 16:09
Це і так зрозуміло всім, хто не кривить душею, що, хто давав присягу, мали б воювати, а вони не воюють, бо то силовики, то молоді відставники, охоронці, офіцери запасу, хоча який зараз запас. коли ж його задіювати, і т.д. і т.п., а полювання іде у поліклініках і лікарнях на хворих людей. Але комусь то заходить, аби самому плювати на присягу і не воювати.
Форпост - то нібито бойовий дрон, навряд його застосовували у 15-21-му роках, чули б про це, бойових дій майже не було з весни 15-го.
Додано: Вів 03 бер, 2026 16:26
hxbbgaf
А мені і так зрозуміло, що час прийняття присяги займає 2 хвилини. Чому ти не бажаєш її прийняти? Ти ж патріотично тут розписуєш за долю країни.
Розібрався з БПЛА без «начебто»? Що ще тобі не зрозуміло?
Коли ти захищати державу?
«Навряд» ти будеш психіатру на влк кричати. Ударні зʼявились перед 2022. Розвідувальні з перших днів 2014 року. Як і Орлан 10. І радіуси там більше 100км. Тебе далі роздупляти, готувати для фронту, чи ти все одно будеш ховатись і сенсу нема?
|