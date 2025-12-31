|
izibank
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 гру, 2025 09:06
emeta написав:
emeta написав:
хм, пока получается
СЭПы по 9999,99 уходят без комис. Сумарно уже больше 50К
Может конечно они комис задним числом прикрутят
Пока нет, в истории вижу каждый СЭП без комис
Больше 90К в ноябре СЭПнул, правда только на свои счета в других банках
В тарифах черт ногу сломит..
Полагал, что больше 20К платно
Так може той тариф (про коміс за овер 20 т) у них з грудня? Чи може ви купівлі виконали на відповідні суми і до вас не використовується тариф?
1finanсier
- Повідомлень: 1110
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 383 раз.
- Подякували: 74 раз.
Додано: Пон 29 гру, 2025 19:45
Вітаю, панове, якщо платити кредитними 31.12 операцію проведуть вже в січні, як буде з грейсом? Він буде, як нормальних банках, до 28 02? Хто має досвід?
ukr0014959
- Повідомлень: 565
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 24 раз.
1
Додано: Пон 29 гру, 2025 21:52
ukr0014959 написав:
Вітаю, панове, якщо платити кредитними 31.12 операцію проведуть вже в січні, як буде з грейсом? Він буде, як нормальних банках, до 28 02? Хто має досвід?
так
wolt450
- Повідомлень: 3802
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 412 раз.
Додано: Вів 30 гру, 2025 21:02
ukr0014959 написав:
Вітаю, панове, якщо платити кредитними 31.12 операцію проведуть вже в січні, як буде з грейсом? Він буде, як нормальних банках, до 28 02? Хто має досвід?
Навіть якщо 30-го платити, то теж пройде вже наступним місяцем.
lloydbanksua
- Повідомлень: 1751
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 216 раз.
Додано: Вів 30 гру, 2025 21:11
ukr0014959 написав:
Вітаю, панове, якщо платити кредитними 31.12 операцію проведуть вже в січні, як буде з грейсом? Він буде, як нормальних банках, до 28 02? Хто має досвід?
Просто чтобы разбавить положительные ответы отрицательным
. Опыт. И пусть и косвенно но связанный с изей. Итак лет так... в общем точно больше 5 назад - когда свинорыльство уже оформилось в течение случился как раз под новый год такой случай - мамка изи - тетя Тася возьми да и проведи ВСЕ траты по картам осуществленные 30-31 декабря - даже сделанные поздно вечером 31 декабря - по балансу... за 31 декабря. Как это возможно? Да легко не знаю как сейчас - но в те годы НБУ разрешал в первых числах января открывать банкам опердень последним днём предыдущего года - и проводить определенные типы проводок (в т.ч.направленные на уменьшение кредиторской или дебиторской задолженности) по сути задним числом. И все клиенты тети таси тогда получили вместо полноценного двухмесячного - укороченный грейс до 31.01. Так что "никогда не говори никогда" - в нашем БСУ при желании все может быть
WallNutPen
- Повідомлень: 1507
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 471 раз.
1
Додано: Вів 30 гру, 2025 23:32
Ага, тоже сразу такой вариант пришел в голову
.И было бы это не в военное время(когда праздников нет), а банковская система начинала работать с клиентами числа с четвертого то так бы оно и произошло.
посетитель
- Повідомлень: 1584
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 240 раз.
Додано: Сер 31 гру, 2025 15:26
lloydbanksua написав: ukr0014959 написав:
Вітаю, панове, якщо платити кредитними 31.12 операцію проведуть вже в січні, як буде з грейсом? Він буде, як нормальних банках, до 28 02? Хто має досвід?
Навіть якщо 30-го платити, то теж пройде вже наступним місяцем.[/quo
Воно напевно так, але останій мій досвід у Алки вказав на протилежне, тому за два дні не ризикую, втрачати більше.
ukr0014959
- Повідомлень: 565
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 24 раз.
1
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
