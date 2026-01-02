RSS
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:20

  ВIВ написав:vpchelko
Неплохо бы создать актуальную доску позора таких банок, куда лучше не заходить.

Да, по сути, все банки с "кешбеком". Ізя и ТАС, БВР и ВСТ, Пивденный, А банк, Юнекс. + этот список постоянно пополняется, из последних если не ошибаюсь, то Индустриал тоже ввёл комиссию за разрыв деловых отношений. Поэтому пользуемся с осторожностью и, как минимум, только кредитными, никаких "своих".
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1753
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:59

  lloydbanksua написав:
  ВIВ написав:vpchelko
Неплохо бы создать актуальную доску позора таких банок, куда лучше не заходить.

Да, по сути, все банки с "кешбеком". Ізя и ТАС, БВР и ВСТ, Пивденный, А банк, Юнекс. + этот список постоянно пополняется, из последних если не ошибаюсь, то Индустриал тоже ввёл комиссию за разрыв деловых отношений. Поэтому пользуемся с осторожностью и, как минимум, только кредитными, никаких "своих".

А Моно, ПУМБ, Приват, Кредит-Днепр,Глоюус, Альянс тоже стали на этот скользкий путь?
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 889
З нами з: 03.02.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
 
