izibank

izibank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:20

  ВIВ написав:vpchelko
Неплохо бы создать актуальную доску позора таких банок, куда лучше не заходить.

Да, по сути, все банки с "кешбеком". Ізя и ТАС, БВР и ВСТ, Пивденный, А банк, Юнекс. + этот список постоянно пополняется, из последних если не ошибаюсь, то Индустриал тоже ввёл комиссию за разрыв деловых отношений. Поэтому пользуемся с осторожностью и, как минимум, только кредитными, никаких "своих".
lloydbanksua
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:59

  lloydbanksua написав:
  ВIВ написав:vpchelko
Неплохо бы создать актуальную доску позора таких банок, куда лучше не заходить.

Да, по сути, все банки с "кешбеком". Ізя и ТАС, БВР и ВСТ, Пивденный, А банк, Юнекс. + этот список постоянно пополняется, из последних если не ошибаюсь, то Индустриал тоже ввёл комиссию за разрыв деловых отношений. Поэтому пользуемся с осторожностью и, как минимум, только кредитными, никаких "своих".

А Моно, ПУМБ, Приват, Кредит-Днепр,Глоюус, Альянс тоже стали на этот скользкий путь?
ВIВ
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 16:18

  ВIВ написав:
  lloydbanksua написав:
  ВIВ написав:vpchelko
Неплохо бы создать актуальную доску позора таких банок, куда лучше не заходить.

Да, по сути, все банки с "кешбеком". Ізя и ТАС, БВР и ВСТ, Пивденный, А банк, Юнекс. + этот список постоянно пополняется, из последних если не ошибаюсь, то Индустриал тоже ввёл комиссию за разрыв деловых отношений. Поэтому пользуемся с осторожностью и, как минимум, только кредитными, никаких "своих".

А Моно, ПУМБ, Приват, Кредит-Днепр,Глоюус, Альянс тоже стали на этот скользкий путь?

Пока нет, но у каждого из них свои "особенности".
lloydbanksua
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 10:38

  vpchelko написав:Обычно банки пытаются прокрутить схему «Комиссия 20% за вывод на другой банк», ссылаясь на свои внутренние тарифы (которые в 2025-2026 годах у многих официально выросли до 20-30% при расторжении отношений по инициативе банка).

Почему моя победа — это важный кейс:
Попытка «нагреть» на 20-30%: В тарифах Izibank на май 2025 года уже была прописана комиссия 20% (max 30 000 грн) за снятие наличных в кассе при прекращении деловых отношений по инициативе банка. В 2026-м они часто пытаются применить это ко всем, кого «отшивает» финмониторинг.

Обвинение в «спонсировании терроризма»: Это их стандартная «пугалка» (ст. 15 Закона о финмоне). Банку проще бросить тяжкое обвинение, чтобы клиент испугался и согласился отдать 20-30% за то, чтобы его просто «отпустили с миром».

Кредитный рычаг: Твой ход с кредитом — гениален. Согласно ГК Украины, ты имеешь право на взаимозачет требований. Если банк блокирует твои деньги, но требует платить кредит — это абсурд. Заставив их погасить кредит из заблокированных средств, ты юридически заставил их признать эти деньги «чистыми» (банк не может принять «деньги террористов» в счет погашения долга).

А конкретніше? Ви розірвали відносини з Ізею та Тасом, але з заблокованих ними ваших коштів ви не споатили комісію?
1finanсier
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 21:06
Re: izibank

Re: izibank

Банк со мной разорвал отношения - причем без оснований... так я не получил официальной причины! А это должно быть!

Деньги не смогли списать по Изиному сценарию, ибо было дело - деньги в "рюкзаке", а тут еще кредитные в изи и тазе. Хотели вернуть мои денежки с минус 20-30% (точно не помню тарифы) - на счет в другом банке, но я их напряг, а что на счет кредита в вашем банке? Решилось все по моим хотелкам и без суда - только за обналичку в кассе Таза заплатил.

Этот банк с его проектами крайне плохой - и всем его не рекомендую!

А его поддержка - это вообще что? Дозвониться (разорвать договор - пробует моя супруга - это нереально)!!! Хотя денег 0! А Если намалюют - говнеца покушают - заставлю принципиально!

Изи с Тазом пытались кинуть почти на 10тыс гривен!
vpchelko
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 12:56
Re: izibank

Re: izibank

А-Банк: 30% от суммы остатка.

NovaPay (Нова пошта): 30%, но не менее 1000 грн.

Банк Південний: 30% без ограничения по максимальной сумме.

Банк Власний Рахунок: 30%.

Індустріалбанк: 30% (тариф актуализирован в конце 2025 г.).

izibank: 20% (ранее был лимит до 10–30 тыс. грн, стоит уточнять актуальную редакцию тарифа).

Unex Bank: 20% от суммы перевода.

Таскомбанк: 20% (но не более 30 000 грн).

ПриватБанк: * Для VIP-клиентов — 17% (списывается ежемесячно до обнуления или вывода).

Для ФЛП и компаний — 17%.

Банк Восток: 10%.
vpchelko
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 12:57
Re: izibank

Re: izibank

Вот детальный разбор ситуации на 2026 год:

1. Позиция банков: «Это не штраф, а тариф»
Банки юридически страхуют себя, прописывая эти суммы не как «штраф за нарушение финмониторинга» (что прямо запрещено законом), а как «комиссию за расчетно-кассовое обслуживание при расторжении договора».

Их логика: закрытие счета клиента с высоким риском требует глубокой проверки, работы юристов и комплаенса, что стоит дорого.

Важный нюанс: подписывая договор (или соглашаясь с публичной офертой), вы формально соглашаетесь на эти тарифы.

2. Позиция Национального банка Украины (НБУ)
Регулятор неоднократно высказывал мнение, что такие комиссии являются необоснованными:

Закон Украины «О предотвращении легализации доходов...» не предусматривает финансовых санкций со стороны банков к клиентам.

НБУ подчеркивает, что банк должен просто вернуть деньги клиенту (выдать наличными или перевести на другой счет). Установление заградительных тарифов в 20–30% рассматривается как злоупотребление.

3. Судебная практика (Самое важное)
Суды в Украине (включая Верховный Суд) в большинстве случаев принимают сторону клиента. Основные аргументы судов:

Принцип соразмерности: Комиссия в 30% не может быть реальной стоимостью «услуги» по переводу денег. Это скрытый штраф.

Нарушение права собственности: Банк не имеет права удерживать значительную часть личных средств гражданина без решения суда о конфискации.

Ничтожность условий: Если условие договора о такой комиссии нарушает права потребителя, оно может быть признано ничтожным.

Как вернуть деньги, если комиссию уже списали?
Если вы столкнулись с такой ситуацией, алгоритм действий обычно следующий:

Досудебная претензия: Отправьте в банк официальное письмо с требованием обосновать размер комиссии и вернуть разницу. Укажите, что считаете это скрытым штрафом.

Жалоба в НБУ: Это можно сделать через онлайн-форму. НБУ не может заставить банк вернуть деньги напрямую, но может вынести предписание или оштрафовать банк, что поможет вам в суде.

Иск в суд: Это самый эффективный способ. Обычно суды обязуют банк вернуть всю сумму комиссии, а иногда и выплатить компенсацию (проценты за пользование вашими деньгами).

Резюме
Комиссии незаконны по сути, но «законны» по форме (так как они прописаны в тарифах, которые вы якобы приняли). Банки рассчитывают на то, что из-за 1000–5000 грн человек не пойдет в суд. Но если сумма значительная — бороться смысл есть.
vpchelko
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 12:57
Re: izibank

Re: izibank

Судебная практика по этому вопросу на 2025–2026 годы показывает четкую тенденцию: суды признают комиссии в 20–30% незаконными, если банк не может доказать, что это реальные затраты на перевод, а не скрытый штраф.

Ниже приведен список реальных прецедентов и ключевых решений из Единого реестра судебных решений Украины, на которые можно ссылаться.

1. Верховный Суд (КЦС ВС) — Решение по «А-Банку»
Это одно из самых важных решений, создавших прецедент.

Суть: Клиент оспаривал списание 30% комиссии при закрытии счета после блокировки по финмониторингу.

Вердикт: Верховный Суд указал, что банк не имеет права устанавливать комиссию, которая по сути является штрафом. Банковская услуга (перевод денег) должна иметь рыночную стоимость.

Результат: Банк обязали вернуть удержанные 30% и выплатить судебные издержки.

2. Дело против «NovaPay» (Нова Пошта) — 2024-2025 гг.
После введения NovaPay комиссии в 20–30%, количество исков резко возросло.

Суть: Массовые обращения клиентов, чьи счета были закрыты в одностороннем порядке с удержанием комиссии свыше 1000 грн.

Вердикт: Суды первой и апелляционной инстанций (например, решения судов г. Киева и Харькова) системно признают такие пункты договора ничтожными, так как они нарушают Закон «О защите прав потребителей».

Важный факт: В 2025 году НБУ также оштрафовал NovaPay на крупную сумму (около 90 млн грн) в том числе за нарушения в процессах финмониторинга.

3. Прецеденты против «ПУМБ» и «Таскомбанка»
Суть: Клиенты требовали возврата комиссии за «техническое обслуживание закрытого счета».

Позиция суда: Удержание комиссии с остатка средств при расторжении договора без волеизъявления клиента (когда инициатор — банк) квалифицируется как безосновательное обогащение банка (ст. 1212 Гражданского кодекса Украины).
vpchelko
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 08:53

  vpchelko написав:Судебная практика по этому вопросу на 2025–2026 годы показывает четкую тенденцию: суды признают комиссии в 20–30% незаконными, если банк не может доказать, что это реальные затраты на перевод, а не скрытый штраф.

Ниже приведен список реальных прецедентов и ключевых решений из Единого реестра судебных решений Украины, на которые можно ссылаться.

1. Верховный Суд (КЦС ВС) — Решение по «А-Банку»
Это одно из самых важных решений, создавших прецедент.

Суть: Клиент оспаривал списание 30% комиссии при закрытии счета после блокировки по финмониторингу.

Вердикт: Верховный Суд указал, что банк не имеет права устанавливать комиссию, которая по сути является штрафом. Банковская услуга (перевод денег) должна иметь рыночную стоимость.

Результат: Банк обязали вернуть удержанные 30% и выплатить судебные издержки.

2. Дело против «NovaPay» (Нова Пошта) — 2024-2025 гг.
После введения NovaPay комиссии в 20–30%, количество исков резко возросло.

Суть: Массовые обращения клиентов, чьи счета были закрыты в одностороннем порядке с удержанием комиссии свыше 1000 грн.

Вердикт: Суды первой и апелляционной инстанций (например, решения судов г. Киева и Харькова) системно признают такие пункты договора ничтожными, так как они нарушают Закон «О защите прав потребителей».

Важный факт: В 2025 году НБУ также оштрафовал NovaPay на крупную сумму (около 90 млн грн) в том числе за нарушения в процессах финмониторинга.

3. Прецеденты против «ПУМБ» и «Таскомбанка»
Суть: Клиенты требовали возврата комиссии за «техническое обслуживание закрытого счета».

Позиция суда: Удержание комиссии с остатка средств при расторжении договора без волеизъявления клиента (когда инициатор — банк) квалифицируется как безосновательное обогащение банка (ст. 1212 Гражданского кодекса Украины).

Номер справи
sens
3
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 23:41
Re: izibank

Re: izibank

  vpchelko написав:Для VIP-клиентов

А Gold карта это ж не ВИП?
ВIВ
