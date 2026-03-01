Заканчивается срок кредитки
вижу в приложении перевыпуск 200грн?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 бер, 2026 00:01
Не знаю где вы там смотрите такое в приложении - у меня пункт тарифов четко гласит - перевыпуск карты в связи с окончанием срока - бесплатно. Даже перевыпуск в связи с утерей, кражей и т.п.карты, т.е. по сути по вине клиента стоит 50 грн. но никак не 200.
Додано: Пон 02 бер, 2026 00:24
|