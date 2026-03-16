#<1 ... 367368369370 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 2.8 5 37 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 27% 10 2- Погане. Некомпетентне. 19% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 22% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 16% 6 Всього голосів : 37 Додано: Пон 16 бер, 2026 22:37 1finanсier написав: la9 написав: Держал на Заначке небольшую сумму - на всякий случай (экстренный). Понадобились, захожу и вижу, что на Заначке меньше денег, чем я ожидал. В общем, банк списал 1.02 50 грн, а 1.03. - 100 грн, за неактивный основной счет (карту). Звоню с вопросом в КЦ - да, это плата за неактивность карты и мы имеем право снимать эту комиссию с любых счетов, в т.ч. и с Заначки. Сказать, где это написано, не смогла. Кто-то изучал ДКБО или сталкивался - реально где-то прописано такое право?

ого, цікаво. Але виникає питання з того що ви зазначили - що саме за неактивність ОСНОВНОГО рахунку. Ну тобто якщо наприклад у когось є основний гривневий рахунок і є ще доларовий рахунок. То кошти за неактивність спишуться лише за відсутність активності по основному рахунку чи можуть списатися навіть коли немає активності наприклад по доларовому рахунку? Або наприклад по єПідтримці? Бо наприклад в мене чотири різних рахунки - кдв грн, кдв дол, кредитка, єПдтримка, і що тоді, по кожній потрібно підтримувати активність, щоб нк списали кошти, чи лише по основному рахунку підтримувати активність? І на останок ще питання - скільки там у ІЗІ строк неактивності, після якого починають списувати плату?

В моєму випадку простіше - у мене тільки карта в грн та Заначка.



І я так і не знайшов, де б було прописано право банки списувати коміс з іншого рахунку.



В моєму випадку простіше - у мене тільки карта в грн та Заначка.І я так і не знайшов, де б було прописано право банки списувати коміс з іншого рахунку.А ще я подав скаргу регулятору. Зареєстрували, подивимось... la9 Повідомлень: 2792 З нами з: 02.07.09 Подякував: 559 раз. Подякували: 102 раз.

