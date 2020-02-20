Відгуки про ICU
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:22
Блин, нашли время технічні роботи проводить, почему нельзя после закрытия сессии это сделать 😅
NDV
Додано: Вів 18 лис, 2025 21:33
NDV написав:
Блин, нашли время технічні роботи проводить, почему нельзя после закрытия сессии это сделать 😅
Про
вот это
речь?
Через глобальний збій сервісу Cloudfare можливі тимчасові затримки в роботі платформи ICU Trade та особистого кабінета інвестора ICU.
Так это в тему по Cloudfare нужно жаловаться, что он не дождался закрытия сессии ICU.
moveton
3
7
Додано: Нед 23 лис, 2025 13:30
Підкажіть, будь ласка, чи можна через Портмоне поповнити ICU з Кредит Дніпро без комісії. Ніби пам'ятаю, що з Кредит Дніпро ОВДП лише через Дію можна купити
talja
Додано: Чет 27 лис, 2025 22:34
Панове, а хтось підвязував рахунок НоваПей до ICU? Нк сваряться в ICU на таке? Адже цеж не банк все таки.
1finanсier
Додано: П'ят 28 лис, 2025 08:28
1finanсier написав:
Панове, а хтось підвязував рахунок НоваПей до ICU? Нк сваряться в ICU на таке? Адже цеж не банк все таки.
Влітку нормально все підв'язувалося. Жодних питань не виникало.
Navegantes
Додано: П'ят 28 лис, 2025 09:16
talja написав:
Підкажіть, будь ласка, чи можна через Портмоне поповнити ICU з Кредит Дніпро без комісії. Ніби пам'ятаю, що з Кредит Дніпро ОВДП лише через Дію можна купити
Ні, лише через Дію
ukr0014959
Додано: П'ят 28 лис, 2025 15:43
Navegantes написав: 1finanсier написав:
Панове, а хтось підвязував рахунок НоваПей до ICU? Нк сваряться в ICU на таке? Адже цеж не банк все таки.
Влітку нормально все підв'язувалося. Жодних питань не виникало.
Вчера попробовал - тоже привязалось. Было бы удивительно, если бы брокера платёжные системы не устраивали. Пополнение зарубежных брокеров из Украины практически все через всякие небанковские Wise или Paysera делают.
moveton
41630