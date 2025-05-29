RSS
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
Обговорення
публікацій Finance.ua
Безперервне перебронювання
працівників: що попронує бізнес

Безперервне перебронювання працівників: що попронує бізнес
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 16:04

Безперервне перебронювання працівників: що попронує бізнес

Пропонуємо до обговорення:
Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Уряду України з проханням вдосконалити процедуру перебронювання військовозобов’язаних працівників для підприємств зі статусом критично важливих.

Дивися повний текст
Безперервне перебронювання працівників: що попронує бізнес
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 16:04

Із цією вимогою слід, також, в Раду звертатись, щоб узаконили і не залишили приводу для зловживань!
FINlandia
 
Профіль
 
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10115)
28.11.2025 16:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
