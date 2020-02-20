Відгуки про ICU

1finanсier написав:Панове, підкажіть, до якої години потрібно вивести кошти з ICU, щоб вони і сьогодні ж попали у банк? Ці редиски вже годину проводять операцію продажу ОВДП і ніяк не проведуть.
Ну час - это вообще не срок для их вывода. Вот прям сегодня отписались, что утреннее в 12 часов уже зачислят. Более позднее часов в 18 обычно в банк доходит. С новой системой стало бывать и раньше. Но вообще по договору трое суток и оно реально и так тоже бывает, поэтому правильный ответ: невозможно.
регламент виведення коштів оновився — тепер протягом дня є кілька циклів обробки, тому в окремих випадках кошти можна отримати швидше й не чекати саме 16:30.
Орієнтир зараз такий: — 10:00 — обробляються запити, подані після 16:50 попереднього дня і до 10:00 поточного дня; — 12:00 — обробляються запити, створені після 10:00, після проведення ранкових торгових угод; — 14:00 — проміжне виведення за результатами поточних торгових операцій; — 16:50 — підсумкове виведення за запитами, поданими з 14:00 до 16:45.
Тобто так, зараз виведення може проходити швидше, але якщо кошти з’явилися після продажу паперів, спочатку має бути виконана сама торгова операція, і вже після цього заявка на виведення потрапляє в найближчий цикл.
Но что-то по отзывам даже 10 утра с вечера не подтверждаются. Ну и по любому трое рабочих суток из договора никто не отменял.