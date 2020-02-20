RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 07:24

Re: Ринок ОВДП

Підкажіть, якщо в ICУ, вчора ввечері залишив заявку на вивід, коли орієнтовно надходять кошти?
ukr0014959
 
Повідомлень: 599
З нами з: 05.01.16
Подякував: 33 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 13:27

  ukr0014959 написав:Підкажіть, якщо в ICУ, вчора ввечері залишив заявку на вивід, коли орієнтовно надходять кошти?

Та уже должны бы быть. В 13:30 или типа того. Или уже в 18.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6986
З нами з: 23.03.18
Подякував: 132 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
 
3
14
1
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 13:51

  moveton написав:
  ukr0014959 написав:Підкажіть, якщо в ICУ, вчора ввечері залишив заявку на вивід, коли орієнтовно надходять кошти?

Та уже должны бы быть. В 13:30 или типа того. Или уже в 18.



Дякую, вже до 12 були
ukr0014959
 
Повідомлень: 599
З нами з: 05.01.16
Подякував: 33 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 15:11

Re: Ринок ОВДП

Панове, підкажіть, до якої години потрібно вивести кошти з ICU, щоб вони і сьогодні ж попали у банк? Ці редиски вже годину проводять операцію продажу ОВДП і ніяк не проведуть.
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1169
З нами з: 02.09.19
Подякував: 394 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 15:27

Re: Ринок ОВДП

А там такі перекази в пільговий період входять?
посетитель
 
Повідомлень: 1594
З нами з: 22.12.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 15:42

  посетитель написав:А там такі перекази в пільговий період входять?
Если речь про Восток, то входят до 30.07.26. Дело за малым - получить там лимит.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1806
З нами з: 30.08.09
Подякував: 237 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 15:52

  1finanсier написав:Панове, підкажіть, до якої години потрібно вивести кошти з ICU, щоб вони і сьогодні ж попали у банк? Ці редиски вже годину проводять операцію продажу ОВДП і ніяк не проведуть.

Ну час - это вообще не срок для их вывода. Вот прям сегодня отписались, что утреннее в 12 часов уже зачислят. Более позднее часов в 18 обычно в банк доходит. С новой системой стало бывать и раньше. Но вообще по договору трое суток и оно реально и так тоже бывает, поэтому правильный ответ: невозможно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6986
З нами з: 23.03.18
Подякував: 132 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
 
3
14
1
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 08:22

  moveton написав:
  1finanсier написав:Панове, підкажіть, до якої години потрібно вивести кошти з ICU, щоб вони і сьогодні ж попали у банк? Ці редиски вже годину проводять операцію продажу ОВДП і ніяк не проведуть.

Ну час - это вообще не срок для их вывода. Вот прям сегодня отписались, что утреннее в 12 часов уже зачислят. Более позднее часов в 18 обычно в банк доходит. С новой системой стало бывать и раньше. Но вообще по договору трое суток и оно реально и так тоже бывает, поэтому правильный ответ: невозможно.

Кстати, ещё на заборе написали:
регламент виведення коштів оновився — тепер протягом дня є кілька циклів обробки, тому в окремих випадках кошти можна отримати швидше й не чекати саме 16:30.

Орієнтир зараз такий:
— 10:00 — обробляються запити, подані після 16:50 попереднього дня і до 10:00 поточного дня;
— 12:00 — обробляються запити, створені після 10:00, після проведення ранкових торгових угод;
— 14:00 — проміжне виведення за результатами поточних торгових операцій;
— 16:50 — підсумкове виведення за запитами, поданими з 14:00 до 16:45.

Тобто так, зараз виведення може проходити швидше, але якщо кошти з’явилися після продажу паперів, спочатку має бути виконана сама торгова операція, і вже після цього заявка на виведення потрапляє в найближчий цикл.

Но что-то по отзывам даже 10 утра с вечера не подтверждаются. Ну и по любому трое рабочих суток из договора никто не отменял.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6986
З нами з: 23.03.18
Подякував: 132 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
 
3
14
1
  #<1 ... 37383940
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відгуки про Interactive Brokers 1 ... 57, 58, 59
andrushko8585 » Чет 20 лют, 2020 14:53
588 328460
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 тра, 2026 20:17
viy
Відгуки про Freedom Finance 1 ... 62, 63, 64
zoawlhxc » П'ят 05 кві, 2019 08:09
633 355768
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 вер, 2025 09:08
greenozon
Відгуки про Bond.ua 1, 2, 3, 4, 5
greenozon » Нед 23 кві, 2023 12:22
43 54277
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 вер, 2025 18:10
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.