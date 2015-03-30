Введення в експлуатацію будинку в 2020 році, жити по-новому?

Сфера архітектури й містобудування зводиться до того, що будь-який побудований об'єкт, в тому числі приватний житловий, дачний, садовий будинок потрібно вводити в експлуатацію. Ці питання регламентуються Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" й іншими підзаконними нормативними актами. В 2020 році введення в експлуатацію змінюється, в частині: 1. Новий орган для реєстраційних дій дозвільних документів - Державна сервісна служба містобудування. 2. Врегульоване питання по присвоєнню адреси на рівні Закону, яку можна присвоювати, як до реєстрації дозвільних документа та декларації про готовність до експлуатації, так і після, перед реєстрацією в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 3. Функції інспектування будівництва відібрані в органу, що водночас займається реєстрацією до Єдиного реєстру дозвільних документів, тобто це право має виключно Державна інспекція містобудування. 4. Заборонено скасовувати будівельний паспорт, містобудівні умови та обмеження лише за рішенням інспектора, так само дозвіл на будівництво й декларацію про готовність, - тільки за рішенням суду, аналогічно з реєстрацією в ДРРП. 5. Ізюминка на торті це портал ДІЯ, який досі не працює для містобудування, тобто з 7 липня і по даний момент осені 2020 немає можливості подати щось електронно! 6. Зроблений реєстр будівельної діяльності, в якому значно більше видно інформації про будівництво будинку. Загалом предметно проникаючи в процедуру введення в експлуатацію, навіть найпростішого класу наслідків, на підставі будівельного паспорту, там теж є свої відмінності для введення садового, житлового, дачного будинку в експлуатацію. При цьому можуть існувати делікти Державних будівельних норм, за яких відділи містобудування і архітектури на місцях будуть футболити людину й не затверджувати наміри будівництва. Щоб про це все дізнатися, прочитати про модельовані ситуації, які виникають при введенні в експлуатацію будинку, нові зміни, як вирішувати проблеми по ДБН, яким чином працювати над декларацією про готовність до експлуатацію слід ознайомитись з корисною статтею для самостійного введення в експлуатацію будинків, яку варто добавляти і закладки http://legalhome.com.ua/ua/informatsiia-dlia-zamovnykiv-posluh-uzakonennia/vvedennia-bydunky-explyataciy
Давайте обговорювати тему, задавайте питання і будемо розбиратись!
Підскажіть будь-ласка вихід із ситуації: Реєстратор речових прав на словах відмовляє у реєстрації будинку. Підстава: на території є самовільно збудовані сараї 2007 та 2009 року Які мої дії? Що є: 1. Два власники з документом, що посвідчує 1/2 на спадщину за законом кожен, видані у 2004 році. 2. Кадастровий номер на земельну ділянку (власність міська рада) 3. Технічний паспорт на будинок 2020 року, де вказані сараї побудовані 2007 та 2009 року відповідно. 4. Технічний паспорт на будинок 2004 року, відповідно до якого робились Свідоцтва на право власності за законом.
Доброго дня! Потрібно ввести в експлуатацію нові господарські будівлі. Якщо все ок з землею, є кадастровий, відповідне цільове призначення без обмежень, звертайтесь в архітектуру для отримання будівельного паспорту на реконструкцію, щоб видали будівельний паспорт з найменуванням об'єкта будівництва: реконструкція, будівництво будинку, господарських будівель і споруд. Після чого повідомляйте ДССМ про початок реконструкції, загалом в статті за посиланням вище, все прописано, щодо порядку введення в експлуатацію в широкому розумінні.
Доброго часу доби! Потрібно ввести будинок в експлуатацію, що побудований в 2018 році, перед будівництвом отримували будівельний паспорт для садового будинку, але його скасували, бо поруч був збудований газовий трубопровід, ввести в експлуатацію ми так і не встигли, чим можна зарадити в цій ситуації? Нові зміни 2020 року можуть якось допомогти?
Я так розумію, що тепер ввести в експлуатацію садовий будинок Вам не вдаться, можливо за рішенням суду, але це не точно, треба аналізувати охоронну зону газопроводу. Загалом садові будинки, які самовільно будують є найбільш проблемними, сама суть земельних ділянок під садівництво полягає в тому, що цільове використання й призначення для садку, насаджень, а будівництво садового будинку, - як факультативна можливість, що передбачено Земельним Кодексом. Обмеження права на забудову передбачається ЗУ "Про охоронні зони", дійсно заборонено будувати будь-які будинки в їх межах, а будівельні роботи мають проводитися, наприклад по реконструкції з попереднім повідомленням утримувача мережі, чи газу, електрики. Якщо у Вас колективне садівництво, то мав бути модельний статут з перспективою забудови, голова садового товариства мав відстоювати інтереси, під час того як видавалися містобудівні умови та обмеження для будівництва мережі. Скоріше всього адміністративними процедурами не ввести будинок в експлуатацію, потрібне рішення суду, про скасування МУО. Відносно змін для введення в експлуатацію в 2020 році, то вони у Вашому випадку ніяким чином не можуть допомогти, аби це були зміни в Земельний Кодекс, що будівництво садового будинку це суть призначення землі під садівництво, а так ні.
Продаж будинку без введення в експлуатацію неможливий, оскільки відчудження може відбуватися відносно об'єкта цивільних прав і обов'язків, в даному випадку право власності на який зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. А до тих пір поки будинок не введений в експлуатацію, він не може продаватися, окремо будинок може стати об'єктом цивільних прав за рішенням суду, але тоді теж подається на реєстрацію в будівельному реєстрі до Державної сервісної служби містобудування декларація про готовність до експлуатації на підставі рішення суду. В деяких випадках, для ухилення від оподаткування, продають лише земельну ділянку, але не всі нотаріуси на таке погодяться, хто вимагає довідки про відсутність забудови, взагалі за це передбачається відповідальність за статтею 212 Кримінального Кодексу України.
Відповідальність за передбаченою статтею несе продавець! В окремих випадках, коли нотаріус виступає податковим агентом й не справляється податок до бюджету, він теж несе кримінальну відповідальність, але це може стосуватися лише тієї ситуації коли будинок є об'єктом цивільних прав, але не у Вашому випадку, бо Ваш будинок не введений в експлуатацію! Гіпотетично можете нести кримінальну відповідальність, однак про це потрібно повідомляти податкову міліцію, наприклад покупець, нотаріус або треті особи зацікавлені в цьому напишуть заяву й нададуть докази.