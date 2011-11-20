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Введення в експлуатацію будинку
в 2020 році, жити по-новому?

Введення в експлуатацію будинку в 2020 році, жити по-новому?
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 09:50

  lysycia написав:Спадкодавець збудував будинок на основі відповідного рішення (дозволу) і проєктної документації, але не ввів будинок в експлуатацію (хоча всі комунікації проведені і використовувалися, відповідно і сплачувалися), донька отримує в спадок земельну ділянку, на якій розташований дім, то він стає автоматично її власністю і вона може ввести його в експлуатацію? Чи треба переробляти проєкну документацію на нове ім'я? З чого починати?

У нас автоматически ничего не происходит. Везде тяжба и издевательство, лишь бы выманить на ровном месте побольше денег за никому не нужные бумажки, будете ходить то в БТИ, то к регистратору, то к нотариусу, то еще куда-та, и каждый раз башлять. Если не введен в эксплуатацию, то это гарантировано. Та что говорить, часть обычной квартиры на Троещине - чтоб получить наследство надо к нотариусу, заплатить бабки по 2-м квитанциям в банк, взять листок, за распечатку которого заплатить наличкой 60 гривен гос. натариусу, отнести его в ЦНАП, потом опять к нотариусу, переться в БТИ, там башлять, заказывать стос бумаг, ждать каких-то чуваков, которые придут что-то смотреть в стандартной советской квартире, что-то мутить с документами о приватизации (оказывается, старые им не подходят)... И это только начало, что дальше, пока не знаем, забили.
К тому же, у гос. нотариусов постоянное хамство, относятся к тебе так, будто ты никто, а они пуп земли, строят из себя профессоров и хозяев медной горы. И это при том, что к ним приходят люди, которые недавно потеряли близких.
Приходя туда, понимаешь, что этих людей не переделать, дай им хоть миллион.
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