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У Києві налічується 232 ризикові
новобудови (дослідження)

У Києві налічується 232 ризикові новобудови (дослідження)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 11:50

У Києві налічується 232 ризикові новобудови (дослідження)

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в даних аналітичного дослідження компанії Monitor.Estate.

Дивися повний текст У Києві налічується 232 ризикові новобудови (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 11:50

Ринок нерухомості як мінімум столиці дуже своєрідний. Тут з залізобетонними документами можуть недобудувати(бо через вибірковість активістів їх відізвусь), а ЖК без ДПТ спокійно паралельно будують нові черги.
Юристи гарно працюють по факту. А от як воно буде насправді — вони вам не скажуть.Що вам юрист скаже по Буд? Хто їх реальний власник? Хто вирішує питання для них? І документи це лише один з аспектів при виборі квартири.(Гарна стаття про це). Зайдете ви до юриста з 3-4 ЖК, він вас налякає — і ви або виберете щось надійне, але безперспективне, або продовжите чекати стабільніших часів.
RO41m
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 12:21

Скажите Кличко спасибо. Может когда хочет.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 17:33

  p_a_l написав:Скажите Кличко спасибо. Может когда хочет.

А что он сделал на этом рынке кроме как своим корешам типа Микитася устроил бюджетные заказы или выделил землю тому же Вавришу или Никонов.
За 30 лет никто ничего не сделал чтобы оградить покупателей нового жилья от попадания в Элиту-Центр, Укрбуд, Аркаду, Уко-групп и пр.
Даже у клятого агрессора с севера последние года 3 ввели систему при которой застройщик не сможет с деньгами лохов называемых инвесторами сбежать оставив недострой, а про-европейская Украина не сделала НИЧЕГО
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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