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В Україні піднімуть акциз
на алкоголь і тютюн

В Україні піднімуть акциз на алкоголь і тютюн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 14:59

В Україні піднімуть акциз на алкоголь і тютюн

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вперше за три роки буде підвищено акциз на тютюнові та алкогольні вироби.

Дивися повний текст В Україні піднімуть акциз на алкоголь і тютюн.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 22:07

Бютжет разворовали, теперь надо обобрать народ! Лично я за поднятие акциза на 100-300% Надо вести здоровый образ жизни.А кому надо то выращивайте табак и гоните самогон.
schokurov_serzh
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:25

  schokurov_serzh написав:Бютжет разворовали, теперь надо обобрать народ! Лично я за поднятие акциза на 100-300% Надо вести здоровый образ жизни.А кому надо то выращивайте табак и гоните самогон.


Так вы за поднятие акциза и одновременно против "обобрать народ"? :)
kilmas
 
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