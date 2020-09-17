В Україні вперше за три роки буде підвищено акциз на тютюнові та алкогольні вироби.
Дивися повний текст В Україні піднімуть акциз на алкоголь і тютюн.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 14:59
В Україні піднімуть акциз на алкоголь і тютюн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні піднімуть акциз на алкоголь і тютюн.
Додано: Пон 21 вер, 2020 22:07
Бютжет разворовали, теперь надо обобрать народ! Лично я за поднятие акциза на 100-300% Надо вести здоровый образ жизни.А кому надо то выращивайте табак и гоните самогон.
Додано: Вів 22 вер, 2020 12:25
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