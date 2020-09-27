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Нерухомість в контексті
віддаленої роботи

Нерухомість в контексті віддаленої роботи
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 07:22

Re: Нерухомість в контексті віддаленої роботи

  vhata написав:Весь город обвешен камерами «безпечне місто».
Здесь родилась новая почта И, наверняка, здесь, учился ваш стоматолог )
а какие галушки...
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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