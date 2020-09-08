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"Слуги народу" пропонують
випустити ОВДП на 19,6...

"Слуги народу" пропонують випустити ОВДП на 19,6...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 11:24

"Слуги народу" пропонують випустити ОВДП на 19,6...

Пропонуємо до обговорення:
Депутати фракції "Слуга народу" пропонують випустити ОВДП на 19,6 мільярдів, щоб в четвертому кварталі 2020 року погасити борг перед виробниками "зеленої" енергетики.

Дивися повний текст \"Слуги народу\" пропонують випустити ОВДП на 19,6 мільярда, щоб розрахуватися з виробниками \"зеленої\" енергетики.
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Щоб українці розрахувалисьбз Ахметовим за те, що купувати по такій ціні не хотіли
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Пусть расчитываются те кто эти тарифы принимал.
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ніяких бондів не вистачить, щоб оплатити розруху, створену турбоідіотами зе.
з ними сам джеймс бонд не дасть ради.
igorbuda52
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