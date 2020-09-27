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Розподіл газу
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Огляд найбільш важливих новин нафтогазового комплексу (НГК) світу та України, оцінка та аналіз їх впливу на пересічних громадян. Дослідження ретроспективи галузевих подій та показників, прогноз їх подальшої динаміки. Цифри, технічні показники проектів/об’єктів інфраструктури, ціни, тарифи та аналітика.
Додано: Пон 28 вер, 2020 12:03
Поясніть будь ласка. Газом не користуємось вже 8 років. Все відключено. Газова труба проходить через моє приміщення до сусідів які користуються газом( це багатоквартирний будинок) . Мені приходять платіжки за доставку газу. Ну не абсурд? Порадьте як бути. Обрізати ввод в своє приміщення? Тоді сусіди по стояку залишаться без газу. Переробляти проект за власний кошт на весь багатоквартирний будинок мені не під силу фінансово але і платити за транспортування газу я не збираюсь. Що робити? Куди звертатись?
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