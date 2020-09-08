Головний сервісний центр МВС запустив для водіїв черговий онлайн-сервіс.
Дивися повний текст Лише серія та номер паспорта: МВС запустило для водіїв ще один онлайн-сервіс.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 22:05
Лише серія та номер паспорта: МВС запустило для водіїв...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лише серія та номер паспорта: МВС запустило для водіїв ще один онлайн-сервіс.
Додано: Пон 28 вер, 2020 22:05
Боже!!! Это же прорыв в электронных услугах!!!!!..... Не было других проблем у нас, а теперь и ее решили.....
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