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Лише серія та номер паспорта:
МВС запустило для водіїв...

Лише серія та номер паспорта: МВС запустило для водіїв...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 22:05

Лише серія та номер паспорта: МВС запустило для водіїв...

Пропонуємо до обговорення:
Головний сервісний центр МВС запустив для водіїв черговий онлайн-сервіс.

Дивися повний текст Лише серія та номер паспорта: МВС запустило для водіїв ще один онлайн-сервіс.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 22:05

Боже!!! Это же прорыв в электронных услугах!!!!!..... Не было других проблем у нас, а теперь и ее решили.....
svetoch-10
 
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