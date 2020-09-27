SkyUp Airlines запустила новий сервіс "баланс пасажира".
Дивися повний текст SkyUp запускає новий сервіс \"баланс пасажира\".
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Додано: Вів 29 вер, 2020 18:35
SkyUp запускає новий сервіс "баланс пасажира"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст SkyUp запускає новий сервіс \"баланс пасажира\".
Додано: Вів 29 вер, 2020 18:35
особенно успокаивает фраза в конце: "Убытки лоукостера SkyUp с начала года до конца августа составили $30 млн, компании грозит банкротство."... :)))
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