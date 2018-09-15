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СЭП 23/7 в банках Украины

СЭП 23/7 в банках Украины
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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:39

Re: СЭП 23/7 в банках Украины

Отправка платежей с Конкорда и Изибанка, время отправки в период с 23 до 00.
Оба банка продемонстрировали что не поддерживают отправку ночью.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:52

Код: Виділити все
Банк (услуга)___________|___с 18 до 23-00 (пн-пт)___|__сб-вс_|
_____________________________________________________________
Приват-юл (отправка)____|___да (3грн за платеж)_____|___нет__|
Приват-юл (прием)_______|___да______________________|___??___|
Альфа-фл (прием)________|___да______________________|___да___|
Альфа-фл (отправка)_____|___да______________________|___да?__|
Моно-фл (отправка)______|___да______________________|___да___|
Моно-фл (прием)_________|___да______________________|___??___|
А-банк-фл (отправка)____|___??______________________|___нет__|
А-банк-фл (прием)_______|___да______________________|___??___|
КредиАгри-фл (прием)____|___нет_____________________|___нет?_|
Укрсиббанк-фл(отправка)_|___нет_____________________|___нет__|
Укрсиббанк-фл(прием)____|___да______________________|___нет__|
Конкорд-фл(прием)_______|___да______________________|___??___|
Ощад-фл(прием)__________|___??______________________|___нет__|
Конкорд-фл(отправка)____|___нет_____________________|___??___|
Изибанк-фл(отправка)____|___нет_____________________|___??___|

ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:41

Re: СЭП 23/7 в банках Украины

Есть хорошая новость по Конкорду - он так же работает на отправку.

15 апреля отправлял в первые минуты суток платеж на Моно, после часа ночи он уже пришел на карту.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:45

vitaliy_berdinskikh, а в Вс. как, работает?
clientage
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