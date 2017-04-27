RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти
не зрозуміле за крок д

Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:53

Re: Іпотека за рахунок орендаря.

Ну, бачу по цифрах на ремонт - менш/більш розібрались :)

Але по іпотечних цифрах, щось важко панам опанувати калькулятор :)
- через скільки років окупиться?
- який варіант кращий?
і т. інше.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8731
З нами з: 19.10.15
Подякував: 541 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:58

Цікаво яка взагалі вартість оренди однокімнатної квартири у Львові, а то в першому варіанті треба 11 штук в місяць відлистати в банк, не впевнений що це покриється тільки за рахунок орендарів.
Sirchyk
 
Повідомлень: 128
З нами з: 17.03.12
Подякував: 308 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 14:33

Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр

У місті Лева, ціни на нерухомість і оренду = Київським цінам! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8731
З нами з: 19.10.15
Подякував: 541 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:26

  Долярчик написав:Ну, бачу по цифрах на ремонт - менш/більш розібрались :)

Але по іпотечних цифрах, щось важко панам опанувати калькулятор :)
- через скільки років окупиться?
- який варіант кращий?


Може, пан сам порахує???
Це ж йому треба, а не форумчанам???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21621
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1239 раз.
Подякували: 2224 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, yama і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Іпотека чи оренда
D2 » Сер 25 кві, 2018 22:14
9 4417
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лип, 2018 13:03
Ruslana_76
Іпотека чи розстрочка: українці обирають житло в кредит.
EspresoTV » Чет 27 кві, 2017 11:33
0 2072
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 кві, 2017 11:33
EspresoTV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90063)
07.10.2020 15:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.