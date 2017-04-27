Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д

Ну, бачу по цифрах на ремонт - менш/більш розібрались
Але по іпотечних цифрах, щось важко панам опанувати калькулятор
- через скільки років окупиться?
- який варіант кращий?
і т. інше.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 жов, 2020 13:53
Re: Іпотека за рахунок орендаря.
Ну, бачу по цифрах на ремонт - менш/більш розібрались
Але по іпотечних цифрах, щось важко панам опанувати калькулятор
- через скільки років окупиться?
- який варіант кращий?
і т. інше.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 07 жов, 2020 13:58
Цікаво яка взагалі вартість оренди однокімнатної квартири у Львові, а то в першому варіанті треба 11 штук в місяць відлистати в банк, не впевнений що це покриється тільки за рахунок орендарів.
Додано: Сер 07 жов, 2020 14:33
Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр
У місті Лева, ціни на нерухомість і оренду = Київським цінам!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 07 жов, 2020 15:32
ви не вказали локацію - вулиці розміщення квартир. Від локації адреси багато що залежить ! і сума оренди і взагалі запит , тут дивтися треба на відстань від центру і від навчальних закладів , чим далі наприклад від Мед уніерситету тим менше буде вартість оренди
Востаннє редагувалось yama в Сер 07 жов, 2020 15:39, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
Додано: Сер 07 жов, 2020 15:34
Рахуємо:
10 міс. ремонта власними силами (увечері та по вихідним, зайнятість 24 години/тиждень з 40 можливих годин) - економія 3 000 - 4 000 дол.
Якщо найняти двох робітників - ремонт займе 3 місяці, а здача в оренду 10 міс.- 3 міс. = 7 міс.
7х250 дол/міс = 1750 дол прибуток.
2 робітників-будівельників, кожному треба платити мінімум 600 дол/міс. Тобто 600х3х2=3600 дол - це витрата на двох робітників-будівельників 3 міс. роботи.
1750-3600 = -1850 дол витрата за 10 міс (з яких 3 міс ремонт дваома робітниками, 7 міс здача в оренду).
Тобто ремонт власними силами - суттєва економія для небагатих флетлордів.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 07 жов, 2020 16:49, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 07 жов, 2020 15:37
як оцінити професійний рівень електрика чи сантехніка ? ви вмієте ? знаєте кому довіряти ? от власне профі знайти зрозуміти що він профі то є проблема. Скільки матеріалів буде куплено даремно ?
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
Додано: Сер 07 жов, 2020 15:43
Більшість електриків - ще ті гусі.
Що таке опресовування кабелю, що таке Wagівські клємніки - не чули й не бачили!
Навіть з,єднання мідного і алюмінієвого кабелів для них є проблемою.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 07 жов, 2020 15:54
Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр
та й якщо хочеш зробити краще-зроби сам,якщо руки не з дупи
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Додано: Сер 07 жов, 2020 15:56
Може, пан сам порахує, раз йому потрібно?
Ми ж не наймались тут збогачувати різних долярчиків, гривенників та копійчаників???
Наше завдання - підкинути ідею.
А далі - най пан сам працює чи запрошує когось.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 07 жов, 2020 16:56
а еще лучше - заплатит кому-то деньги. за консультацию.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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