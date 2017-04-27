Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:Але по іпотечних цифрах, щось важко панам опанувати калькулятор - через скільки років окупиться? - який варіант кращий?
Може, пан сам порахує, раз йому потрібно? Ми ж не наймались тут збогачувати різних долярчиків, гривенників та копійчаників???
Наше завдання - підкинути ідею. А далі - най пан сам працює чи запрошує когось.
а еще лучше - заплатит кому-то деньги. за консультацию.
Консультація на тему "Як швидко, легко, без витрат і тяжкої роботи - розбагатіти?" - вельми дорого коштує)))
Наш підопічний бажає бути флетлордом. Йому треба вирішити одну єдину проблему - десь заробити стартовий капітал. Поріг входу в києвську нерухомість - від 30 000 папірців з мертвими американськими президентами))) у львівську - трохи меньше, але 25 000 точно буде. Плюс ремонт 5 000 -10 000 дол.
Бажання нашого хероя перекласти тяготи здобуття стартового капіталу на банк (іпотечний кредит) і квартирантів - є смішними. Фактично він хоче сам себе витягти з болота за волосся)))
Тому що хлоп не читав ні казок Р.Распе "Пригода барона Мюнхаузена", ні книжок про економіку А.Сміта чи К.Маркса.І взагалі, з здоровим глуздом він не дружить(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Бажання нашого хероя перекласти тяготи здобуття стартового капіталу на банк (іпотечний кредит) і квартирантів - є смішними.
просто в их стране Приймачковии кто-то всегда должен башлять для красивой жизни приймачков. в их плоском мире арендатор никогда не съезжает, экспозиции арендных квартир минимальны по-срокам, новые арендаторы не требуют заменить ушатаную в хлам мебель/сантехнику/быт.технику или сделать косметику в счет арендной платы.
но самое главное - это еще и всех вокруг нае... обмануть. взять у родственников 100к гривен без процентов, а свои 100к гривен держать на депо))
Yuri_T написав:просто в их стране Приймачковии кто-то всегда должен башлять для красивой жизни приймачков. в их плоском мире арендатор никогда не съезжает, экспозиции арендных квартир минимальны по-срокам, новые арендаторы не требуют заменить ушатаную в хлам мебель/сантехнику/быт.технику или сделать косметику в счет арендной платы.
Кийосаки про коронавирус аудикнигу пора
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
- саме головне, що ти - балабол! Я написав конструктив/конкретику, а ти?
Yuri_T написав:если пойдёт конструктив, то обещаю не хохмить
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Yuri_T написав:обмануть. взять у родственников 100к гривен без процентов, а свои 100к гривен держать на депо))
Може ти так і робиш! А я, коли почну робити ремонт, то свої заберу з депо, а тоді позичу в доларах(і віддам долари) в родичів!
Так що, не суди по собі
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Я написав конструктив/конкретику, а ти?
и где конструктив? ни локации, ни цены аренды, ни расчета от тебя. только вводные и вопросы аудитории. чтобы все считали, а ты пікнічкував, строго покрикивая, мол, хе.рово считаете
Ціна оренди і буде +/- та, яка вийде у твоєму підрахуї!(якщо правильно підрахуєш) )) Локація "середня" - не окраїна, але і не біля центру
І чумось п. Акурт зміг все порахувати і з меншими даними і все детально виклав з цифрами! А вам всім завжди щось "не так і не етак"! " Поганим танцюристам, все "щось" заважає!"
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!